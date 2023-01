Bayerns Sommer-Theater: Es gibt noch zwei andere Torwart-Optionen

Gladbach will den Keeper nicht verkaufen – doch Nagelsmann bleibt gelassen: "Ein Pokerface gehört dazu." Nübel ist weiter eine Option.

Doha - Am Sonntag erlebten die Bayern-Stars wieder das Doha, das sie seit so vielen Jahren kennen. Bei Sonnenschein und rund 20 Grad absolvierten Thomas Müller und Co. die anstrengenden Einheiten auf dem Rasenplatz der Aspire Zone. Die Pfützen, die sich vor dem Teamhotel Al Aziziyah angesammelt hatten nach den Regenfällen der vergangenen Tage, waren getrocknet.

Einziges Übel: Der Blick auf das nahe gelegene Khalifa-International-Stadium, in dem Deutschland das WM-Auftaktspiel gegen Japan 1:2 verlor, fiel für die bayerischen DFB-Profis nun klarer aus als zuvor.

FC Bayern bleibt beim Torwartpoker gelassen

Doch wie formulierte es Sportvorstand Hasan Salihamidzic? "Natürlich haben die Jungs darüber nachgedacht, aber wenn man mit dem FC Bayern zurückkommt, ist es etwas anderes. Wir wissen, wie erfolgreich wir zum Ende der Hinrunde waren. Genau da wollen wir weitermachen."

Mit Titelambitionen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Dafür lässt Trainer Julian Nagelsmann bis zu vier Mal am Tag trainieren – zweimal auf dem Platz, dazu im Kraftraum und morgens bei einer Laufeinheit. Immer begleitet von den aufmerksamen Blicken der Führungskräfte Oliver Kahn (Vorstandschef), Salihamidzic und Marco Neppe (Technischer Direktor), die sich das Training von einem Hügel aus auf weißen Plastikstühlen anschauen.

Dass die Kaderplaner Salihamidzic und Neppe weiter in Doha sind, ist angesichts des Engpasses auf der Torhüter-Position kein allzu positives Zeichen. Denn ein Ersatz für den verletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch/Saison-Aus) ist noch immer nicht in Sicht, bei Wunschkandidat Yann Sommer (34) bleibt die Situation kompliziert.

"Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus der "Rheinischen Post".

Sommer zum FC Bayern: Vom Nein zum Ja?

Was nach einem endgültigen Nein klingt, könnte sich noch in ein Ja verwandeln. Dafür müsste Bayern aber mehr als die kolportierten vier Millionen Euro für Sommer zahlen – damit Gladbach einen gleichwertigen Ersatz kaufen kann. "Ich habe da jetzt nicht die Schlagzeilen gelesen und bin in Ohnmacht gefallen", sagte Nagelsmann: "Ich glaube, das gehört zum Job dazu, dass man in dem Bereich ein Pokerface aufsetzt."

Zuverlässig: Sven Ulreich. © IMAGO/MIS

Bayern und das Sommer-Theater. Bis Ende Januar ist das Transferfenster geöffnet, doch bereits am 20. Januar steht das Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig an. Viel Zeit bleibt für einen neuen Keeper nicht, um sich mit der Verteidigung einzuspielen.

Gibt es daher doch eine interne Lösung mit Ersatzkeeper Sven Ulreich? "Ich traue es ihm generell zu", sagte Nagelsmann: "Ulreich hat in der Hinrunde auch schon sehr gute Spiele gemacht und wir hatten einen sehr guten Punkteschnitt mit ihm."

Dennoch: Coach und sportliche Führung hoffen, dass es noch Verstärkung auf der Torhüterposition gibt.

AZ-Informationen: Nübel bleibt eine Option

Nach AZ-Informationen ist auch Alexander Nübel (26) weiter eine Option. Der an die AS Monaco verliehene Keeper hatte kürzlich zwar gesagt, dass er sich eine Bayern-Rückkehr nur schwer vorstellen kann, doch es besteht nach wie vor Kontakt zwischen den Münchnern und Monaco.

Auch in der Causa Nübel geht es um die Höhe der Ablöse. Allerdings wäre wohl zudem auch ein Gespräch mit Torwarttrainer Toni Tapalovic nötig, um das Verhältnis der beiden zu verbessern.

Ausgeliehen: Alexander Nübel. © firo Sportphoto/DPPI

Nagelsmann, der am Sonntagnachmittag mit Salihamidzic joggen ging, sagte über Nübel: "Wir haben einen Sportvorstand und einen Technischen Direktor, die sich um diese Dinge kümmern. Das ist nicht primär mein Job. Ich komme auf die Tagesordnung, wenn wir die Entscheidung treffen, ihn zurückzuholen."