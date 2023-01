Trotz Barcelona-Gerüchten: Bayern plant weiter fest mit Pavard

Einem Medienbericht zufolge soll Benjamin Pavard Kontakt mit dem FC Barcelona aufgenommen habe. Beim FC Bayern nimmt man diese Nachricht zunächst gelassen auf.

München/Doha - Um 14.08 Uhr am Samstag war der Winterurlaub für Benjamin Pavard beendet. Der 26-jährige Franzose kam im dunkelblauen Shirt, kurzer rosa Hose und mit Baseballcap im Teamhotel Al Aziziyah in Doha an. Von den starken Regenfällen und eher kühlen Temperaturen, die für die Region untypisch sind, hatte Pavard offenbar nichts mitbekommen. Aber es soll ja wärmer und sonniger werden in den nächsten Tagen.

Macht Pavard bald den Abflug?

Pavard war eines der Gesprächsthemen an diesem zweiten Tag des Bayern-Trainingslagers – schon lange bevor er im Hotel eintraf. Der "Kicker" hatte nämlich berichtet, dass der Verteidiger womöglich schon bald für den FC Barcelona spielen könnte. Pavard, der als Ersatzspieler Frankreichs eine enttäuschende WM erlebt hatte, prüfe gerade seinen Markt, das Management des Spielers habe bereits Kontakt mit den Katalanen aufgenommen, hieß es. Barcelona sei ebenfalls an einem Transfer im Sommer interessiert.

Macht Pavard also bald den Abflug? "Dass es Kontakt mit anderen Klubs gibt, ist für mich egal", sagte Bayerns Vorstandsboss Hasan Salihamidzic am Samstagmittag: "Wir haben was vor – und Benji ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Ich glaube auch, dass er sich beim FC Bayern sehr wohl fühlt, wie er das zu mir sagt. Wir werden versuchen, mit ihm zusammen Erfolg zu haben."

FCB-Verhältnis zu Pavard absolut intakt

2024 läuft der Vertrag des Abwehrmann aus – und neben einem Wechsel im Sommer ist auch weiter eine Verlängerung sehr gut möglich. Salihamidzic erklärte gegenüber der AZ, dass das Verhältnis zu Pavard absolut intakt sei. Man habe bereits Gespräche mit dem Management des Spielers geführt und werde diese bald vertiefen. Auch der Fakt, dass sich Pavard zuletzt öffentlich kritisch über seine Rolle bei Bayern äußerte, sei für ihn kein Drama, versicherte Salihamidzic. Das bespreche man zwar grundsätzlich unter vier Augen, aber es sei auch nicht weiter schlimm.

Hintergrund: Pavard würde gern in der Innenverteidigung spielen, dort ist Bayern aber sehr gut besetzt. Und nach der milden Herzbeutel-Entzündung von Noussair Mazraoui wird Pavard in den kommenden Wochen ohnehin dringend als Rechtsverteidiger gebraucht. Trotz der Barcelona-Gerüchte bleibt also festzuhalten: Bayern plant fest mit Pavard – womöglich auch über Sommer und sogar über Vertragsende 2024 hinaus.