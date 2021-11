Streit beigelegt: Bayern-Legenden Uli Hoeneß und Paul Breitner versöhnen sich bei Beerdigung von Gerd Müller

Uli Hoeneß und Paul Breitner haben ihren Streit beigelegt. Das Verhältnis zwischen den beiden Bayern-Legenden war über viele Jahre angespannt, Breitners scharfe Kritik an der legendären Pressekonferenz 2018 hatte für den jüngsten Bruch gesorgt. Bei der Trauerfeier von Gerd Müller wurde das Kriegsbeil begraben.

München - Nach jahrelangen Spannungen haben Uli Hoeneß und Paul Breitner ihren Streit beigelegt. Wie die beiden Bayern-Größen am Sonntagabend am Rande des Bayerischen Sportpreises gegenüber dem BR erklärten, habe man sich bei der Trauerfeier ihres Mitte August verstorbenen ehemaligen Mitspielers Gerd Müller versöhnt.

"Die Trauerfeier für Gerd hat uns dazu gebracht zu sagen: 'Mensch, eigentlich sind wir ja vernünftige Leute. Jetzt haben wir uns Jahrzehnte verhalten, wie es nicht einmal kleine Kinder tun würden'", sagte Breitner. Man habe sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft gemeinsam so viel erlebt, "dass es ein Wahnsinn wäre, wenn man das kaputtmacht". Zustimmung gab es von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß. "So ein Anlass war eine besonders gute Möglichkeit, um das Kriegsbeil zu begraben und nach vorne zu schauen. Das hat sich wirklich so realisieren lassen", erzählte Hoeneß.

Von links: Karl-Heinz Rummenigge, Herbert Hainer, Paul Breitner, Uli Hoeneß und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises. © Sammy Minkoff/Augenklick

Breitner und Hoeneß waren einst beste Freunde

Die beiden Weltmeister von 1974 hatten zu Spielerzeiten ein extrem enges Verhältnis zueinander, wohnten einst sogar zusammen in einer WG in Trudering und teilten sich auf Auswärtsreisen das Bett. "Uli und ich haben oft den Eindruck eines alten Ehepaars gemacht", sagte Breitner einst über seinen früheren besten Freund.

Uli Hoeneß (l.) und Paul Breitner waren zu Spielerzeiten dicke Freunde. © Istvan Bajzat/dpa

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gab es allerdings immer wieder Spannungen zwischen beiden. Der jüngste Bruch in der Beziehung zwischen den Bayern-Legenden folgte 2018, als Breitner scharfe Kritik an der Pressebeschimpfungskonferenz übte. "Ich bin nach wie vor deprimiert, weil ich mir nie vorstellen konnte in 48 Jahren, die ich mit oder am Rande des FC Bayern lebe, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt, dass er diese Schwäche zeigt", wetterte Breitner damals im BR.

Kurz darauf wurde er vom FC Bayern in einem Anruf darum gebeten, nicht mehr auf die Ehrentribüne in der Allianz Arena zu kommen. Breitner gab daraufhin seine Ehrenkarte auf Lebenszeit zurück.

Streit zwischen Breitner und Hoeneß: Rummenigge als Vermittler

Einen wichtigen Beitrag zur Versöhnung leistete offenbar der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. "Ich habe kurioserweise, jetzt seit ich aufgehört habe, ein echt gutes Verhältnis zu Uli", berichtete der einstige Weltklasse-Stürmer Anfang Oktober im Rahmen der Preisverleihung der Initiative Deutscher Fußball Botschafter in Berlin: "Mir ist es sogar vor Kurzem gelungen, selbst das Verhältnis zwischen Uli Hoeneß und Paul Breitner wieder so hinzubiegen, dass die zwei sich zum Schluss unseres Gesprächs umarmt haben."