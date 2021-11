FC Bayern: Ex-Vorstandsboss Rummenigge ist sich sicher - "Können Meisterschale langsam entstauben"

Der FC Bayern führt die Tabelle in der Bundesliga nach elf Spieltagen mit vier Punkten Vorsprung an. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge glaubt bereits an eine Vorentscheidung im Titelrennen.

08. November 2021 - 10:00 Uhr | AZ/dpa