Bundesliga : FC Bayern München gegen SC Freiburg im Ticker zum Nachlesen - Endstand 2:1

Halbzeit-Fazit: Wir sehen hier ein sehr ansehnliches Spitzenspiel in der Allianz Arena! Sowohl die Bayern als auch Freiburg agierten von Beginn an mutig und suchten ihr Heil in der Offensive. Insbesondere in der Anfangsviertelstunde spielten die Freiburger richtig gut mit und erarbeiteten sich auch erste Chancen. In der Folge kamen die Bayern besser ins Spiel und übernahmen die Kontrolle über das Geschehen. Die Führung durch den Treffer von Leon Goretzka in der 30. Minute geht in Ordnung, wobei sich die Bayern auch in der zweiten Halbzeit vor den Umschaltsituationen der Freiburger in Acht nehmen müssen.