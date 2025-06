Starke Bank könnte für den FC Bayern zum Trumpf bei der Klub-WM werden

Bei der Klub-WM kann der FC Bayern aus dem Vollen schöpfen – mit einem nahezu kompletten Kader und vielen hungrigen Spielern aus der zweiten Reihe. Die AZ beleuchtet, wer auf Bayerns starker Bank sitzt und welche Profis beim Turnier in den USA auf ihren Einsatz lauern.

Orlando - Vincent Kompany erlebt bei der Klub-WM in den USA gerade eine Situation, wie sie sich jeder Trainer wünscht. Der Münchner Coach kann auf nahezu den gesamten Kader setzen, nur bei Minjae Kim ist weiter kein Einsatz absehbar (AZ berichtete). Der südkoreanische Innenverteidiger soll und will seine Probleme an der Achillessehne vollständig auskurieren, damit er zum Start der neuen Saison wieder zu einhundert Prozent fit ist.

Müller: "Macht zufrieden, dass jeder an seine Leistungsgrenze heranwill"

Mindestens bis zum Achtelfinale der Klub-WM wird Kim aussetzen, vielleicht noch länger. Und dann? Die Gerüchte, dass Kim nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr wechseln könnte, haben sich bislang nicht erhärtet. Doch zurück zu Kompanys Luxus: Beim 10:0 gegen Auckland City wechselte er Serge Gnabry, Lennart Karl, Jamal Musiala, Dayot Upamecano und Adam Aznou in der zweiten Halbzeit ein, andere Stars blieben komplett draußen.

"Es macht einen zufrieden, dass jeder unabhängig von den Bedingungen an seine Leistungsgrenze heranwill", sagte Routinier Thomas Müller: "Wir haben ja auch ganz viele aus der zweiten Reihe noch nicht gesehen, die auch hungrig sind, die auch spielen wollen und sich zeigen werden. Dementsprechend können wir zufrieden sein."

Laimer dürfte gegen Boca wieder spielen

Allerdings: Die AZ gibt einen Überblick über die Profis aus der zweiten Reihe - Bayerns starke Bank.



LEON GORETZKA: Der Nationalspieler schaute 90 Minuten nur zu, während im Mittelfeldzentrum Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic über die volle Spielzeit agierten. Routiniert - gegen einen allerdings auch harmlosen Gegner. Für Kompany gibt es kaum einen Grund, die Aufstellung am Freitag in Miami (21 Uhr Ortszeit) zu ändern. Doch Goretzka kennt diese Rolle ja schon. In den vergangenen Jahren war er oft zweite, dritte oder vierte Wahl - und dann sofort da, wenn er gebraucht wurde. Deshalb ist er so wertvoll.



KONRAD LAIMER: Bayerns Mister Zuverlässig aus Österreich kam nach den WM-Qualifikationsspielen als einer der letzten Bayern-Spieler im Teamcamp in Orlando an. Sacha Boey vertrat ihn gegen Auckland gut, erzielte ein Tor. Gegen Boca dürfte Laimer aber wieder in die Startelf rücken als Rechtsverteidiger.

Sind heiß auf Einsatzminuten bei der Klub-WM: Leon Goretzka und Konrad Laimer. © Sven Hoppe (dpa)

Palhinha ist einer der ersten Verkaufskandidaten

LEROY SANÉ: Nach dem Wirbel um seinen Wechsel zu Galatasaray ließ Kompany den Offensivstar zum Start des Turniers komplett draußen, vielleicht war das ganz clever, um Sané aus dem Fokus zu nehmen. Gegen Boca werden wohl erneut Kingsley Coman und Michael Olise auf den Flügeln starten, Sané ist ein wichtiger Joker.

JOÃO PALHINHA: Der Portugiese will mit den Verantwortlichen während der Klub-WM über seine Perspektive bei Bayern sprechen. Dass er zum Auftakt gar nicht spielen durfte, ist kein gutes Zeichen für ihn. Die Münchner haben im zentralen Mittelfeld ein Überangebot, Palhinha ist einer der ersten Verkaufskandidaten.

Bischof hat sich gut in die Mannschaft eingefunden

TOM BISCHOF: Bayerns Neuzugang hat sich gut in die Mannschaft eingefunden, er ist ein selbstbewusster, lockerer Typ. Und mit 19 Jahren schon ein sehr abgeklärter Spieler. "Ich glaube, dass er hier eine absolut wichtige Rolle spielen kann", sagte Joshua Kimmich über den technisch starken Youngster, der im Turnierverlauf seine Chance erhalten dürfte - vielleicht schon im zweiten Gruppenspiel gegen die Boca Juniors.