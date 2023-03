Stanisic hat Weltstar Cancelo den Rang abgelaufen

Verteidiger Josip Stanisic gilt als "Mr. Zuverlässig" beim FC Bayern. Im Champions-League-Knaller gegen Paris hat der 22-Jährige die schier unlösbare Aufgabe, Superstar Kylian Mbappé zu stoppen.

München - Die spanische Sporttageszeitung "As" schrieb am Sonntag: "Cancelo verschwindet von der Landkarte."

Nun ja, ganz so dramatisch ist die Lage des Portugiesen, der Ende Januar von Manchester City bis zum Saisonende ausgeliehen wurde, aktuell nicht beim FC Bayern. Bemerkenswert war jedoch, dass der 28-Jährige beim 2:1 der Münchner in Stuttgart keine einzige Minute zum Einsatz kam.

FC Bayern: Cancelo? Stanisic erhält den Vorzug

Das gab's noch nie seit dem Transfer vor etwas mehr als vier Wochen. Schon gegen Union Berlin (3:0) und bei Mönchengladbach (2:3) saß der offensive Außenverteidiger zunächst auf der Bank, kam aber in die Partie.

Ein Tief? Eine Leistungsdelle? Nun doch Anpassungsprobleme trotz des überzeugenden Starts mit perfekten Flanken und Torvorlagen wie beim 4:0 im DFB-Pokal beim FSV Mainz, seinem Debüt Anfang Februar? Für Trainer Julian Nagelsmann liegt's am System: "João hat bei Manchester City fast nie Dreierkette gespielt – mit Ball. Dementsprechend auch noch nie Halbverteidiger im Aufbau. Und wir spielen derzeit keine Viererkette im Aufbau."

Nagelsmann setzte beim VfB in der Defensive auf das Trio Josip Stanisic, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt – auch, weil der gegen Union als zentraler Verteidiger so bärenstarke Benjamin Pavard im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St.-Germain wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Hinspiel fehlt.

Stanisic tritt am Mittwoch gegen Mbappé an

Also ließ Nagelsmann diesen Samstag Pavard draußen, schenkte ihm an ehemaliger Wirkungsstätte jedoch noch die letzten zehn Minuten – zum Leidwesen des gänzlich tatenlosen Cancelo. Und zur Überraschung aller, da der unscheinbare Josip Stanisic (22) heimlich, still und fleißig dem portugiesischen Weltstar aktuell den Rang abgelaufen hat. Stanisic ist gesetzt und soll es am Mittwoch auf der rechten Abwehrseite gegen Turbo-Dribbler Kylian Mbappé richten. Der gebürtige Münchner, der in der Jugend des FC Perlach, des FC Fürstenfeldbruck und auch bei den Löwen-Junioren an der Grünwalder Straße das Kicken lernte, bis er im Januar 2017 zu Bayern wechselte, tritt an gegen den WM-Torschützenkönig 2022 und Weltmeister von 2018. Wird ein spannendes (Lauf-)Duell.

"Er hat das in den letzten Spielen gut gemacht", findet Abwehrkollege Matthijs de Ligt und lobte den im Mannschaftskreis eher stillen und bescheidenen, jedoch überaus beliebten Stanisic: "Josip ist ein sehr stabiler, intelligenter Spieler und sehr wichtig für unsere Mannschaft. Weil er solide und schnörkellos verteidigt - ohne zu viel Risiko und mit weniger Offensivdrang als Cancelo oder Alphonso Davies auf der linken Außenbahn.

Cancelo geht mit seiner Situation "gut um"

Als zweikampfstarker, schneller "Mister Zuverlässig" hält Stanisic zudem Schienenspieler Kingsley Coman auf der rechten Seite den Rücken frei.

Mit Kroatien wurde Stanisic WM-Dritter, kam allerdings lediglich im Spiel um Platz drei gegen Marokko (2:1) zum Einsatz. Die Bronzemedaille von Katar ist neben dem Titel als B-Junioren-Meister 2017, Drittliga-Meister mit der zweiten Mannschaft der Bayern 2020 und den beiden Meistertiteln als Profi (2021 und 2022) sein größter Erfolg.

Hinzukommen könnte eine Kerbe in Sachen Gegner kaltgestellt: Wenn er am Mittwoch Mbappé im Zaum halten kann - in seinem erst 36. Pflichtspiel für die Bayern-Profis.

Der "Stani" soll's also richten für die Bayern. Und Cancelo? Der gehe derzeit mit seiner Situation "gut um", meinte Nagelsmann und ergänzte: "Ich habe nicht den Eindruck, dass er wegbricht."