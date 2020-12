Schöne Bescherung: Comeback von Bayern-Star Davies rückt näher

Alphonso Davies nähert sich nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung dem Mannschaftstraining. Gibt er noch vor Weihnachten sein Comeback?

München - Es wäre der passende und absolut verdiente Abschluss dieses Jahres, wenn Alphonso Davies (20) noch in 2020 auf den Platz zurückkehren würde.

Alphonso Davies: Über einen Monat außen vor

Am 24. Oktober hatte sich der kanadische Linksverteidiger gleich zu Beginn der Partie gegen Eintracht Frankfurt einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen, seitdem schuftet er für sein Comeback.

Während die Bayern-Mannschaft bei Atlético Madrid um Punkte in der Champions League kämpfte, absolvierte Davies in der Heimat sein Reha-Programm. Immer an seiner Seite: Fitness-Coach Simon Martinello (36). Der Italiener hat Davies schon wieder auf ein sehr ordentliches körperliches Niveau geführt, in Kürze soll der Youngster mit der Mannschaft trainieren. Eine schöne Bescherung - erst recht, wenn es noch mit einem Einsatz vor Weihnachten klappen sollte. Das letzte Bundesliga-Spiel bestreiten die Münchner am 19. Dezember in Leverkusen.

Wie sehr Davies den Bayern fehlt, war in den vergangenen Wochen deutlich zu sehen. Lucas Hernández (24) macht seine Sache auf der linken Abwehrseite zwar tadellos, "er tut uns mit seiner Aggressivität gut", wie Trainer Hansi Flick anmerkt. Doch auch der Franzose könnte natürlich einmal Pausen gebrauchen - und Bayern die Dynamik und Leichtigkeit, die in der Triple-Saison Davies ins Spiel einbrachte.

Dritter Platz bei Wahl zum "Golden Boy"

Nicht ohne Grund wurde der Bayern-Wirbelwind Dritter bei der Wahl zum "Golden Boy", dem besten U21-Spieler Europas. Vor ihm lagen nur Erling Haaland (Borussia Dortmund) und Ansu Fati (FC Barcelona). Was die Titel angeht, kommt jedoch kein junger Spieler an Davies heran. Sechs waren es bislang in 2020, im Februar 2021 könnte mit der Fifa-Klub-WM noch Nummer sieben hinzukommen.

Ohne Frage: Davies' Entwicklung vom Talent der Vancouver Whitecaps zum Stammspieler bei Champions-League-Sieger FC Bayern ist phänomenal. Und sie soll noch lange nicht zu Ende sein. "Ich möchte so lange wie möglich in Deutschland und beim FC Bayern bleiben", sagte Davies nun in einem Interview bei " " und ergänzte: "Ich bin mit so vielen Träumen in Europa angekommen, und Bayern hat mir geholfen, bereits viele von ihnen zu verwirklichen. Aber ich fange gerade erst an - es wird noch viele weitere geben."

Davies hofft auf WM-Teilnahme

Zum Beispiel hofft Davies auf die Teilnahme an der WM 2022 in Katar. "Ich glaube an die Qualität unserer Mannschaft und daran, dass wir um die Qualifikation kämpfen werden. Es wäre ein unglaublicher Moment - nicht nur für das Team, sondern für das ganze Land."

Mit Bayern will Davies das Triple verteidigen und seine alte Topform wiederfinden. Hernández hatte ihm zu Saisonbeginn den Rang abgelaufen. Spätestens beim Heimspiel gegen Mainz 05 am 3. Januar soll Davies wieder zum Kader gehören und den Konkurrenzkampf aufnehmen.

Flicks angeschlagenen Bayern ist jede Top-Alternative willkommen. Bis zum 29. Mai (Finale Champions League) könnten die Münchner neben den 21 Spielen in der Bundesliga und den zweien bei der Klub-WM auf fünf Partien im DFB-Pokal, sieben in der Champions League und drei für ihre jeweiligen Nationalmannschaften kommen. Dies ergäbe ein Spiel alle 3,8 Tage. Schöne Bescherung? Eher nicht. Aber zumindest wird Phonzy Davies dann wieder dabei sein.