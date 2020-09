Interview Sané-Jugendtrainer: "Leroy passt perfekt zu Bayern"

Bayerns Neuzugang Leroy Sané gibt in der Nations League gegen Spanien sein DFB-Comeback. In der AZ erklärt Jugendtrainer Norbert Elgert, was den Offensivstar so besonders macht: "Stark von den Eltern profitiert."

03. September 2020 - 11:33 Uhr | Maximilian Koch

Der Jugendtrainer des Schalke 04 spricht im AZ-Interview über seinen früheren Schützling. © firo, Augenklick