DFB-Comeback gegen Spanien: Startelf-Garantie für Süle und Sané

Endlich dürfen sie wieder ran: Niklas Süle und Leroy Sané werden beim Länderspiel gegen Spanien in der Startelf stehen, wie Bundestrainer Joachim Löw bestätigt.

Stuttgart/München - Leroy Sané und Niklas Süle werden beim Nations-League-Spiel am Donnerstagabend gegen Spanien erstmals wieder von Beginn an ran. Dies bestätigte Bundestrainer Joachim Löw bei einer digitalen Pressekonferenz am Mittwoch.

"Ich plane mit Niklas (Süle, d.Red.) und Leroy (Sané) von Anfang an. Wie lange die Kräfte reichen, wird man sehen. Ich denke, dass ich morgen einige Wechsel vornehmen muss", erklärte Löw, der abgesehen von Süle und Sané keine Bayern-Spieler für die anstehende Länderspielpause nominiert hat.

Nach Kreuzbandriss: Sané nur mit elf Pflichtspiel-Minuten

Die beiden Bayern-Stars hatten in der vergangenen Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses über Monate hinweg gefehlt. Sané kam seitdem lediglich zu einem Elf-Minuten-Einsatz in der Premier League gegen den FC Burnley.

Süle hingegen kam nach seiner Verletzung in sämtlichen Partien des Champions-League-Turniers zum Einsatz, im Finale gegen Paris Saint-Germain stand er nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Jérôme Boateng sogar 65 Minuten auf dem Platz und lieferte eine solide Leistung.