Jamal Musiala spielt wieder, doch seine neurologische Dysfunktion wirft Fragen für die Bayern auf. Rudi Völler findet die Gehaltsdebatte verfrüht – und hofft auf mehr als ein Comeback.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hält die Diskussion um einen Gehaltsverzicht von Bayern Münchens Jamal Musiala für verfrüht. "Man sollte ein bisschen warten. Er spielt ja. Es ist ja nicht so, dass er jetzt nicht spielen kann", sagte Völler am Sonntag bei "Sky 90 - die Fußballdebatte". "Die Bayern brauchen ihn jetzt die nächsten Wochen", betonte der 66-Jährige und verwies auf die positiven Eindrücke, die der Offensivspieler zuletzt hinterlassen habe.

Völler zeigte sich auch mit Blick auf Musialas weitere Entwicklung trotz dessen neurologischer Dysfunktion optimistisch. "Ich hoffe, wie wir alle hier in der Runde, dass es trotzdem wieder so wird wie vorher. Ich bin da optimistisch. Er hat es vorher gezeigt, obwohl er die Krankheit hatte. Wir brauchen Jamal auch in der Nationalmannschaft", sagte Völler. "Er hat gezeigt, was für ein außergewöhnlicher Spieler er ist."

Dreesen über Musiala: "Neue Situation im Fußball"

Zuletzt hatten sich mehrere Bayern-Verantwortliche öffentlich zu Musialas Zukunft und seinem Millionengehalt geäußert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach von einem Dilemma für den Verein, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigte Verständnis und brachte Gespräche mit Management und Familie ins Spiel. Auch der Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge stellte die bisherigen Vertragskonditionen infrage.

Bei einem Fanclub-Besuch in Kronach betonte Dreesen am Sonntag laut "Münchner Merkur/tz": "Wir geben Jamal die Zeit und müssen das auch." Er habe aber neben einer Sorgfaltspflicht für den Spieler aber auch Verantwortung für den Club. "Das ist wie in der eigenen Firma und einer ist nicht mehr in der Lage, alles zu leisten. Das ist eine neue Situation im Fußball, eine, mit der wir lernen müssen umzugehen", sagte er und warb um Verständnis.

In Richtung des fragenden Fans ergänzte Dreesen: "Ihre Botschaft ist: Sprecht, aber sprecht etwas leiser. Ich denke, das haben alle verstanden."