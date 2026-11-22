Nach Hoeneß und Dreesen äußert auch Rummenigge deutliche Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Bayern-Stars. Dafür gibt es Kritik von Fans und der Spielergewerkschaft. Die AZ sagt, wie es jetzt weitergeht.

Auf den sonntäglichen Fanklub-Besuch durfte Jamal Musiala diesmal verzichten. Für ihn ging es nicht wie für viele andere Bayern-Stars raus aufs Land zum Maßkrugstemmen oder Fingerhakeln mit den euphorisierten Mitgliedern. Stattdessen absolvierte der 23-Jährige vom Laptop aus eine Runde mit internationalen Fans – und bereitete sich schon mal auf das Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Lille OSC vor (21 Uhr).

Comeback beim 1:1 gegen Köln nach achtwöchiger Pause: Musiala (r.). © IMAGO/Michael Nibel

Dort wird Musiala aufgrund der personellen Probleme in der Offensive dringend gebraucht. Die Frage ist nur, wie ihn der Wirbel der vergangenen Tage belastet hat.

Rummenigge stellt Musialas Zukunft in Frage

Denn nach Uli Hoeneß im BR und Jan-Christian Dreesen auf dem AZ-Sofa hatte Karl-Heinz Rummenigge nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln so deutlich wie kein anderer Boss Zweifel an Musialas zukünftiger Leistungsfähigkeit geäußert. "Das ist durchaus möglich, weil das, was wir wissen, leider vermuten lässt, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er ja mal hier auch in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat", sagte Rummenigge bei Sky: "Wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen. Weil dann sind diese Summen natürlich mit Verlaub nicht mehr darstellbar."

Deutliche Musiala-Aussagen: Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Angesichts der Krankenakte könne er sich, so Rummenigge weiter, "auch nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen auch kaufen würde. Das ist ein Problem."

Kritik von Fans und Spielergewerkschaft Fifpro

Klare Worte, die von Teilen der Fans und auch von der Spielergewerkschaft Fifpro kritisiert wurden. Die öffentlichen Äußerungen von Rummenigge und Co. seien "eine koordinierte Strategie, um im Vorfeld möglicher Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Berater auszuüben", teilte die "zutiefst besorgte" Fifpro mit: "Ein Verein von der Bedeutung des FC Bayern sollte sich dessen bewusst sein. Der FC Bayern hat eine Fürsorgepflicht gegenüber Jamal Musiala."

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Jahreshauptversammlung: Neurologe rügt Vereinsführung

Auf der Jahreshauptversammlung am Samstag gab es zudem Gegenwind von Jonatan Hoffmann, der sich den Mitgliedern als Neurologe vorstellte. "Das hat mit dem viel beschworenen 'Mia san Mia’ und der FC-Bayern-Familie aus meiner Sicht wenig zu tun", sagte er. Ein Patient wie Musiala brauche in so einer Situation Unterstützung statt öffentlicher Zweifel. Von den anwesenden Fans gab es donnernden Applaus.

Um Deeskalation bemüht: Präsident Herbert Hainer. © IMAGO

Hainer und Dreesen versuchen zu beschwichtigen

Präsident Herbert Hainer und CEO Dreesen waren nach der Veranstaltung merklich darum bemüht, das Thema zu beruhigen. Er glaube nicht, dass es "dabei darum ging, Jamal unter Druck zu setzen", sagte Dreesen: "Wir wünschen uns alle, dass Jamal wieder der alte Jamal wird. Er braucht die Zeit, um zurückzukommen. Das haben wir jetzt mehrfach gesagt. Die muss er kriegen. Und dann schauen wir mal, wie es Anfang nächsten Jahres ausschaut." Man müsse auch nicht weiter "über den Vertrag sprechen".

Streit um Wissen vor Vertragsverlängerung

Das tat auch Hainer nicht im Detail. Doch der Präsident widersprach der These mancher Beobachter, dass die Musiala-Seite schon vor der üppigen Vertragsverlängerung Anfang 2025 von der neurologischen Funktionsstörung des Offensivspielers gewusst habe. "Ich gehe überhaupt nicht aus, dass das vorher bekannt war", sagte Hainer. Es gebe keine Vorwürfe an Musialas Berater, die Rummenigge als "Gegenseite" bezeichnet hatte.

Interne Sorgen um neurologische Dysfunktion

Doch warum üben die Bosse dann öffentlich einen derart hohen Druck auf Musiala aus? Was wollen sie damit erreichen? Nach AZ-Informationen ist die Sorge intern groß, dass die neurologische Dysfunktion mit Absencen dauerhaft nicht in den Griff zu kriegen ist. Es soll bei Musiala auch weiter um die richtige Medikation gehen. Am Montag hatte er erneut eine Absence.

Am Mittwoch in Lille ist Musiala gefragt. © IMAGO/Michael Nibel

Topverdiener mit ungewisser sportlicher Zukunft

Nach seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM im Juli 2025 ist Musiala nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Und dafür, so die interne Meinung, kassiert er einfach zu viel. Mit 25 Millionen Euro pro Jahr ist Musiala der Topverdiener neben Harry Kane. Und der Vertrag läuft noch bis 2030. Für den Sommer 2027 soll es eine Ausstiegsklausel geben – ob das ein möglicher Ausweg sein könnte? Spätestens in der Winterpause wird es ein Gespräch zwischen Bayern und dem Musiala-Lager geben müssen.

Die sportliche Führung um Trainer Vincent Kompany hofft darauf, dass Musiala schnell wieder helfen kann. Schon am Mittwoch in Lille.