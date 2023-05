"Persönliche Wünsche hinten anstellen" – FC Bayern-Trainer Tuchel mit klarer Forderung an Stars

Thomas Tuchel fordert seine Mannschaft auf, sich "komplett frei" von dem zu machen, was Borussia Dortmund macht. Die Anspannung im Titelkampf merkte man dem Trainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz an. Er appellierte in Richtung Mannschaft, fand aber auch Lob für sein Team.

12. Mai 2023 - 22:44 Uhr | Maximilian Steiger