Männer und Frauen des FC Bayern im Titelrennen: Erste Doppelparty seit 2016?

Wie zuletzt vor sieben Jahren wollen die Fußballer des FC Bayern die Deutsche Meisterschaft zusammen mit dem Team der Frauen am Marienplatz feiern. Doch noch sind beide nicht durch.

München - Rein rechnerisch könnte der FC Bayern schon am 33. Spieltag durch sein.

Sollten die Münchner ihre beiden kommenden Heimspiele gegen Schalke (Samstag, 15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) und RB Leipzig (20. Mai, 18.30 Uhr) gewinnen und Verfolger Borussia Dortmund eine der Partien gegen Gladbach (Samstag, 18.30 Uhr) oder in Augsburg (21. Mai, 17.30 Uhr) verlieren, hätten die Münchner ihre elfte Meisterschaft in Folge sicher, die 33. insgesamt.

Gibt es eine doppelte Meisterfeier mit den FC Bayern-Frauen?

Logisch, dass aktuell schon die Planungen für die große Titelsause am Marienplatz laufen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel hat deutlich bessere Chancen auf die Schale als der BVB. Wie zuletzt im Jahr 2016 könnte es heuer sogar eine doppelte Meisterparty geben.

Denn auch die Bayern-Frauen liegen derzeit an der Spitze, ebenfalls knapp, nur einen Punkt vor dem VfL Wolfsburg. Drei Spiele sind noch zu absolvieren. Am Freitag treffen die Münchnerinnen am Bayern-Campus auf die TSG Hoffenheim (19.15 Uhr).

Party beim FC Bayern: Meisterfeier soll am 28. Mai abends stattfinden

Wie die Stadt München nun bekanntgab, soll die doppelte Schalen-Party am 28. Mai um 17.30 Uhr auf dem Rathausbalkon stattfinden. Hintergrund: Die Bayern-Frauen bestreiten an diesem Tag um 14 Uhr ihr letztes Saisonspiel gegen Potsdam.

Das Team der Männer, das seine finale Partie am 27. Mai in Köln absolviert (15.30 Uhr) und sonst immer am Sonntagmittag feiert, möchte auf den Ausgang des Frauen-Spiels warten. Die Meisterfeier soll um ein paar Stunden verschoben werden. Voraussetzung: Beide Bayern-Teams leisten sich jetzt keine Patzer mehr.