Perfektes Bayern-Debüt für Neuzugang Sadio Mané: "Das ist mein Traum"

Sadio Mané startet im Supercup als einziger Neuzugang – und trifft direkt beim Pflichtspiel-Debüt. Trainer Julian Nagelsmann ist begeistert und auch der Königstransfer freut sich. "Ich bin sehr glücklich, dass ich Teil dieses Teams bin."

Leipzig - Erstes Pflichtspiel, erstes Tor, erster Titel: Der Start für Sadio Mané beim FC Bayern hätte mit Sicherheit schlechter laufen können. Der Star-Neuzugang aus Liverpool überzeugte im Supercup gegen RB Leipzig (5:3), Trainer Julian Nagelsmann ließ ihn als einzigen Neuzugang von Beginn an ran.

In der 31. Minute durfte er sich dann nach einem fein herausgespielten Angriff in die Torschützenliste eintragen – eine Hereingabe von Sturm-Partner Serge Gnabry musste der Senegalese nur noch einschieben. Das zwischenzeitliche 2:0 für die Münchner.

Sein ausgelassener Jubel nach dem Tor machte deutlich, welche Bedeutung der Treffer für den 30-Jährigen hat. "Es war eine gute Vorlage von Serge, wir trainieren das", sagte Mané nach dem Spiel. "Wenn er den Ball hat, muss ich im Strafraum sein. Ich wusste, dass ich den Pass bekomme." Eine erste Erkenntnis nach dem Supercup-Sieg: Die Doppelspitze aus Mané und Gnabry scheint zu funktionieren.

Manés Jubel nach seinem ersten Pflichtspieltor für den FC Bayern. © Hendrik Schmidt/dpa

Nagelsmann über Mané: "Herausragender Typ"

Lob gab es nach dem Spiel von Trainer Julian Nagelsmann. Mané sei "einfach ein demütiger, auf dem Boden gebliebener und herausragender Spieler, der sehr gut verteidigt, fleißig ist und die Jungs in der Kabine pusht", sagte der Bayern-Coach. "Er tut uns extrem gut. Er hat noch zwei schöne Tore gemacht, die leider beide Abseits waren", sagte Nagelsmann: "Er hat eine herausragende Qualität und ist ein herausragender Typ."

In der Tat – Mané netzte nach seinem Treffer noch zwei Mal ein, beide Male wurden die Tore aber – berechtigterweise – zurückgepfiffen. An Manés Spielfreude änderte das nichts, der Angreifer ackerte weiter und leistete mitunter auch wertvolle Arbeit im Spiel gegen den Ball (AZ-Note 2). "Er hat einen außergewöhnlichen Charakter. Er hat heute ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Er ist auch der Typ, der an der Bürotür klopfen würde. Es gibt sicher einige Dinge, die er erlebt hat, die ich noch nicht erlebt habe", sagte Nagelsmann nach dem Spiel.

Mané: "Ich freue mich auf noch mehr Titel"

Auch Mané selbst war zufrieden mit seiner Leistung: "Ich bin sehr glücklich, mein erstes Tor für Bayern erzielt zu haben. Das ist mein Traum", sagte der 30-Jährige – und gab gleich die Marschroute vor: "Ich freue mich auf noch mehr Titel."

Mané scheint bereits bestens in München angekommen zu sein. "Ich bin wirklich sehr glücklich bei diesem tollen Klub zu sein. Es ist mir eine Ehre und ich bin sehr glücklich, dass ich Teil dieses Teams bin. Ich freue mich schon auf die Zukunft", sagte der Königstransfer von Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Doch Mané sieht auch noch Verbesserungspotential: "Es gibt noch einiges, das wir verbessern können. Aber das ist ganz normal, weil wir uns gerade am Beginn der Saison befinden. Jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Lehren aus dem Spiel ziehen und die Fehler nicht noch einmal machen. Das Wichtigste heute war, dass wir gewonnen haben."