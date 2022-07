Bayern München gegen RB Leipzig in der Einzelkritik: Bestnote für Musiala, Mané mit gutem Pflichtspiel-Debüt

Der FC Bayern setzte im Pflichtspiel eins nach dem Abgang von Fifa-Weltfußballer und Toptorjäger Robert Lewandowski ein starkes Statement und gewann den Supercup vor 47.000 Fans in der Leipziger Red-Bull-Arena gegen Pokalsieger RB in einem spektakulären Duell mit 5:3.

München/Leipzig - Für die Münchner, die sich unter Trainer Julian Nagelsmann damit das erste Titelchen der neuen Saison sicherten, trafen neben dem überragenden Jamal Musiala auch Benjamin Pavard und Serge Gnabry sowie Neuzugang Sadio Mané. Den Schlusspunkt nach vorherigen Defensivschwächen setzte der eingewechselte Leroy Sané in der Nachspielzeit.

Mit Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui wurden drei weitere Neuzugänge eingewechselt und feierten ihr Pflichtspieldebüt für die Münchner.

Am Freitag folgt der Bundesliga-Auftakt. Der Serien-Meister trifft zum Start in die Saison auswärts auf Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik

MANUEL NEUER - NOTE 4: Der Nationaltorhüter begann mit einem Leichtsinnsbock (8.): Weit vor seinem Strafraum bekam er den Ball nicht geklärt. Nkunku zog vorbei, dessen Flanke brachte aber nichts ein. Hatte gegen Nkunkus Schuss keine Chance (16.) - war aber klar Abseits. Bei Halstenbergs Bogenlampen-Kopfball zum 1:3 machte er eine sehr merkwürdige Figur, unterschätzte wohl die Flugkurve.

BENJAMIN PAVARD - NOTE 4: Rechtsverteidiger der Viererkette, erhielt den Vorzug gegenüber Neuzugang Mazraoui. Obwohl – oder weil - er möglicherweise Verkaufskandidat (FC Chelsea?) ist, haute sich der Franzose voll rein, sicherte seine Abwehrseite ab, und traf mit links aus kurzer Distanz zum 3:0. Dickes Minus: Konnte, obwohl am Mann, Halstenbergs Kopfball zum 1:3 nicht verhindern. Und das wilde Tackling, das zum Elfmeter für RB führte.

Hernández bissig und zweikampfstark

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Der Innenverteidiger momentan noch als Platzhalter für Neuzugang De Ligt, der neuer Abwehrchef werden soll? Bei seinem Ex-Klub agierte Upamecano entschlossen und zweikampfstark, hatte jedoch Glück, als er zu rustikal in den Zweikampf gegen Simakan ging (9.) – kein Elfmeter.

LUCAS HERNÁNDEZ - NOTE 2: Der linke Innenverteidiger sehr präsent, bissig und zweikampfstark. Lief einige Bälle geschickt ab, stellte seinen Körper gut rein. Mit gutem Stellungsspiel und Nachsetzen als er vor Musialas 1:0 den Ball eroberte. Assistpunkt für den Franzosen.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Schnell, schneller, Phonzy. Leipzigs DFB-Nationalspieler Klostermann bekam den kanadischen Turbo-Sprinter nie in den Griff. Der offensive Linkverteidiger mit viel Offensivdrang war allerdings nicht so effektiv wie viele seiner Kollegen.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Mittelfeld-Chef und Sechser, seit 2015 im Verein, mit seinem 301. Pflichtspiel für den FC Bayern. Nach Lewandowskis Abgang zum FC Barcelona nun dritter Kapitän hinter Neuer und Müller. Zeigte Boss-Attitüde: Kommandierte, organisierte, ging voran.

MARCEL SABITZER - NOTE 3: Der Mittelfeldspieler erhielt den Vorzug vor Neuzugang Gravenberch. Als früherer RB-Kapitän in Leipzig ausgepfiffen. Agierte als muntere und fleißige Arbeitsbiene-Achter neben Kimmich. Ein abgefälschter Schuss fand beinahe den Weg ins Tor (44.). Hatte es oft mit Nagelsmanns Wunschspieler Konrad Laimer im direkten Duell zu tun, Wertung: Remis.

Bestnote für Bambi Musiala

JAMAL MUSIALA - NOTE 1: Diesen Jungen kann und darf Nagelsmann nie draußen lassen! Diese kleinen, schnellen Bewegungen, das Spielverständnis, die Selbstverständlichkeit im Abschluss. Traf nach feiner Einzelaktion zur Führung, bereitete das 3:0 von Pavard perfekt vor – schlicht Weltklasse. Erhielt bei seiner Auswechslung (61.) Ovationen der Fans.

THOMAS MÜLLER - NOTE 3: Der Rekordmeister des Rekordmeisters mit elf Meisterschaften sicherte sich in seinem 12. Supercup-Einsatz (Bestmarke) zum achten Mal die Silber-Trophäe. Natürlich Rekord! Lief und arbeitete wie immer viel, steckte geschickt Bälle durch und spielte wie vor dem 3:0 einen Doppelpass mit Müller.

SERGE GNABRY - NOTE 2: Hatte nach monatelangem Poker seinen Vertrag verlängert, wirkt wie befreit. Mit viel Power und Zug zum Tor, bereitete das 2:0 von Mané perfekt vor. Staubte zum 4:1 ab. Bildete im neuen 4-2-2-2-System von Nagelsmann eine zweite, hängende Spitze. Fühlt sich in der zentralen Position im Vergleich zur Flügelflitzer-Rolle sichtlich wohler.

Top-Einstand von Mané

SADIO MANÉ - NOTE 2: Was für ein Einstand für den neuen Stürmer-Star der Bayern. Erstes Pflichtspiel, erstes Tor. Verwandelte die Gnabry-Hereingabe zielsicher und wuchtig zum 2:0 (31.). Der Senegalese jubelte, als wäre es ein Tor im Champions-League-Finale gewesen. In der Folge nicht mehr so auffällig und spielprägend, ein Chip-Treffer war Abseits (69.), ein weiteres Tor ebenso.

KINGSLEY COMAN - NOTE 3: Im Supercup spielberechtigt – fehlt aber wegen einer Roten Karte am 33. Spieltag die ersten beiden Bundesligaspiele gesperrt. Nicht ganz fit, konnte unter der Woche nicht voll trainieren. Kam daher erst in der 61. Minute für Musiala ins Spiel, ging auf den linken Flügel. Flink unterwegs, eine Torvorlage auf Mané verpuffte – Abseits.

RYAN GRAVENBERCH - NOTE 4: Verstärkung fürs zentrale Mittelfeld aus Amsterdam. Der 20-Jährige kostete 18,5 Millionen Euro Ablöse und kam ab der 68. Minute für Müller zu seinem Pflichtspieltrikot im Bayern-Dress. Agierte als offensiver Achter über die rechte Seite, konnte keine nennenswerten Impulse setzen.

MATTHIJS DE LIGT - OHNE NOTE: Der niederländische Innenverteidiger kam für 67 Millionen Euro von Juventus Turin. Der 22-Jährige ersetzte für die knappe letzte Viertelstunde Upamecano in der Innenverteidigung. Feuerte bei seinem Pflichtspielpremiere für Bayern seine Kollegen lautstark an, kommandierte die Abwehr. Bewies seine Kopfballstärke.

NOUSSAIR MAZRAOUI - OHNE NOTE: Der Marokkaner (24), ablösefrei von Ajax Amsterdam geholt, soll künftig einen offensiv-orientierten Rechtsverteidiger geben. Feierte sein offizielles FCB-Debüt ab der 78. Minute, ersetzte Pavard als Rechtsverteidiger.

LEROY SANÉ - OHNE NOTE: Der zuletzt schwächelnde Flügelstürmer ist wie zum Ende der Rückrunde etwas außen vor. Kam ab der 78. Minute für Gnabry nur zu einem Kurzeinsatz. Holte sich wegen Meckern eine Gelbe Karte ab. Aber: Was für ein Konter und ein Tänzchen in der Nachspielzeit zum 5:3.