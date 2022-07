FC Bayern: Sonderlob von Nagelsmann – Musiala-Gala lässt das Netz explodieren

Jamal Musiala steht im Supercup bei RB Leipzig etwas überraschend in der Startelf und ist beim 5:3-Sieg der Münchner der überragende Spieler. Die Fans in den Sozialen Medien sind in Ekstase, auch Trainer Julian Nagelsmann findet lobende Worte für das Supertalent.

Jamal Musiala brachte die Bayern in Leipzig in Führung.

Leipzig - Allzu viele Fragezeichen gab es vor dem Supercup nicht beim FC Bayern, ein Name in der Startaufstellung des FC Bayern überraschte dann aber doch ein bisschen. Für den zuletzt angeschlagenen Kingsley Coman, der zunächst auf der Bank Platz nahm, durfte Supertalent Jamal Musiala von Beginn an ran und erhielt damit auch den Vorzug vor Leroy Sané.

Musiala gegen Leipzig an drei Toren beteiligt

Julian Nagelsmann sollte mit seiner Entscheidung recht behalten. Musiala bereitete den Leipzigern von der ersten Minute an enorme Probleme und war für die Gastgeber kaum zu greifen. Immer wieder sorgte der 19-Jährige mit seinen Dribblings, Finten und technischen Kabinettstückchen für Raunen auf den Rängen.

An der deutlichen 3:0-Führung zur Halbzeit hatte der junge Mittelfeldspieler maßgeblichen Anteil. Den Treffer zum 1:0 besorgte er selbst, das 2:0 durch Sadio Mané leitete er mit einem tollen Steckpass ein und vor seiner Vorlage zum 3:0 durch Benjamin Pavard ließ er gleich zwei Leipziger Abwehrspieler stehen. Eine herausragende Leistung – AZ-Note 1!

Nagelsmann schwärmt von Musiala: "Jamal hat Weltklasse gespielt"

Angesprochen auf die Leistung seines Supertalents geriet Trainer Julian Nagelsmann ins Schwärmen. "Jamal hat Weltklasse gespielt heute. Wenn er so spielt wie heute, ist er aus der Mannschaft nicht wegzudenken", sagte der 35-Jährige nach dem Sieg bei Sat.1: "Mit dem Ball ist er sowieso herausragend, auch defensiv hat er an Verlässlichkeit hinzugewonnen. Das ist für unser Spiel sehr wichtig."

Auch die Fans auf Social Media waren vom Auftritt des 19-Jährigen begeistert und überschlugen sich mit Superlativen:

FC Bayern: Jamal Musiala winkt in der neuen Saison ein Stammplatz

Mit Blick auf den Bundesliga-Auftakt am kommenden Freitag bei Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr, Sat.1, DAZN und im AZ-Liveticker) hat "Bambi", wie Musiala aufgrund seiner schmächtigen Statur von den Mitspielern genannt wird, bereits eine beeindruckende Startelf-Bewerbung abgegeben.

Ob er sich auch Hoffnung auf einen Stammplatz in der kommenden Saison machen kann? "Das liegt alleine an ihm", meinte Nagelsmann am Samstagabend. Überraschend wäre es jedenfalls nicht, wenn sein Name in dieser Spielzeit häufiger in der ersten Elf auftaucht. Die Fans hätten sicher nichts dagegen...