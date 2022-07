Salihamidzic sitzt künftig nicht mehr auf der Bayern-Bank

Platzwechsel beim FC Bayern: Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird bei den Spielen künftig nicht mehr unten auf der Bank sitzen, sondern oben auf der Tribüne zu finden sein.

München/Leipzig - Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic nimmt bei den Spielen der Münchner einen Platzwechsel vor. Der 45-Jährige will ab sofort nicht mehr von der Ersatzbank aus zuschauen, wo er hin und wieder mal emotional beim vierten Offiziellen interveniert hatte.

Der Ex-Profi wird die Partien des deutschen Rekordmeisters vielmehr künftig von der Tribüne aus verfolgen, an der Seite von Vorstandsboss Oliver Kahn. Die Premiere der neuen Sitzordnung soll am Samstagabend im Supercup beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig (20.30 Uhr, Sat.1, Sky und im AZ-Liveticker) erfolgen. "Ich habe mich entschieden, bei den Spielen zunächst nicht mehr auf der Bank zu sitzen, sondern auf der Tribüne neben Oliver Kahn", sagte Salihamizic der " ".

Neppe wird künftig bei Nagelsmann auf der Bank sitzen

Dem Bericht zufolge wird der Technische Direktor Marco Neppe den Platz beim Trainerteam von Julian Nagelsmann einnehmen werde. Laut Salihamidzic habe dieser in der vergangenen Saison in der Kabine ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft aufgebaut. "Die Nähe zum Team gebe ich deshalb nicht auf", stellte der Sportvorstand klar. Seit seinem Einstieg beim Serienmeister als Sportdirektor 2017 hatte der ehemalige Bayern-Profi unten ganz nah am Geschehen gesessen.