Vielen Bayern-Stars droht die Bank: Nagelsmann kündigt "schmerzhafte" Entscheidungen an

Der FC Bayern erlebt einen ereignisreichen Transfer-Sommer und hat seinen Kader in der Breite deutlich verstärkt. Vor allem in der Offensive könnte es zu Härtefällen kommen. Einigen prominenten Namen droht ein Reservisten-Dasein.

München - Am Samstagabend wird es endlich wieder richtig ernst für den FC Bayern. Im Supercup bei RB Leipzig (20.30 Uhr/Sat1, Sky und im AZ-Liveticker) geht es um den ersten Titel der Saison – wenn auch um den unwichtigsten.

Vor dem ersten Pflichtspiel der Saison ist das Gerangel um die Plätze in der Startelf groß. Mit Leon Goretzka (Knie-OP), Eric Maxim Choupo-Moting (Adduktorenprobleme), Bouna Sarr (Aufbautraining) und Neuzugang Mathys Tel (noch keine Spielberechtigung) werden zwar vier Spieler fehlen, nach dem Kader-Umbau in diesem Sommer lassen sich die Ausfälle aber ohne große Probleme kompensieren.

FC Bayern: Julian Nagelsmann mit Luxus-Problem konfrontiert

Auch Trainer Julian Nagelsmann macht sich bezüglich der Aufstellung keine großen Sorgen, im Gegenteil. "Trotz der Ausfälle haben wir noch viele gesunde Spieler. Es wird harte Entscheidungen geben", meinte der 35-Jährige am Freitag. In der Vorbereitung hätten alle seine Spieler mindestens gut trainiert. Ein, zwei Spieler seien sogar besonders positiv aufgefallen.

"Es gab jetzt keinen in der Vorbereitung, bei dem ich sage, der muss definitiv rausfallen, weil er so schlecht trainiert hat", so Nagelsmann weiter. Ein Luxus-Problem also, aber eben immer noch ein Problem. Einigen seiner Spieler wird der Bayern-Coach schließlich mitteilen müssen, dass es trotz guter Trainingsleistungen nicht für einen Platz in der Startelf reicht.

FC Bayern: Vor allem in der Offensive ist das Gedränge groß

"Da gibt es ein, zwei, drei, vier härtere Entscheidungen zu treffen", meint Nagelsmann und denkt dabei vor allem an den Offensivbereich: "Das wird an der Hülle und Fülle an Spielern, die wir gerade in der Offensivreihe haben, über den Jahresverlauf immer wieder mal so sein." In der kommenden Saison erwartet er daher regelmäßig Entscheidungen, "die für Schmerz sorgen werden".