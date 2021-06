Pavard-Schock nach Zusammenprall: "Zehn bis 15 Sekunden bewusstlos"

Nach einem rüden Einsteigen von Robin Gosens musste Bayern-Star Benjamin Pavard zwischenzeitlich behandelt werden. Für kurze Zeit verlor er offenbar sogar das Bewusstsein.

München - Nach dem schrecklichen Vorfall um Dänemark-Star Christian Eriksen am Wochenende kam es am Dienstagabend bei der Partie zwischen Frankreich und Deutschland zu einem weiteren Schockmoment.

Pavard bekommt Knie an den Kopf

Der deutsche Linksverteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo hatte in der 58. Minute versucht, im gegnerischen Strafraum eine Flanke von Joshua Kimmich zu erreichen. Er krachte dabei von der Seite gegen Pavards Kopf, der Franzose schlug bäuchlings knallhart auf dem Rasen auf.

"Ich habe einen höllischen Schock erlitten", sagte der 25-Jährige nach dem 1:0 des Weltmeisters in München am Dienstag, "ich war zehn bis 15 Sekunden bewusstlos." Da der Einschlag an den Kopf von Pavard sehr heftig schien, überraschte es umso mehr, dass der Bayern-Profi nach kurzer Behandlung wieder weiterspielte.

Erst vor Kurzem verabschiedete die UEFA eine neue "Charta für Gehirnerschütterungen", in der es heißt: "Bei Kopfverletzungen und/oder Verdacht auf Gehirnerschütterung sollte der Mannschaftsarzt die UEFA schriftlich informieren, bevor der Spieler wieder spielt oder trainiert." Noch ist unklar, ob Pavard in den anstehenden Spielen aufgrund der Verletzung beeinträchtigt ist.