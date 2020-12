Oliver Kahn: Die Chance für die Talente des FC Bayern war selten größer als heute

Unter Hansi Flick durften sich die Fans des FC Bayern an zahlreiche neue Gesichter aus dem eigenen Nachwuchs gewöhnen. Dass zuletzt so viele Talente in der ersten Mannschaft ran durften, liegt laut Vorstand Oliver Kahn allerdings auch an Corona.

28. Dezember 2020 - 12:28 Uhr | AZ