Offene Rechnung: Julian Nagelsmanns Pokal-Mission beginnt

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann rotiert beim Bremer SV – Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka bleiben in München. Es ist die erste Pokal-Partie für Nagelsmann nach dem verlorenen Finale mit Leipzig. Kommt Marcel Sabitzer?

München - Der Poker um den möglichen Bayern-Neuzugang Marcel Sabitzer geht weiter – und er könnte sich bis zum Ende der Transferperiode am 31. August hinziehen. Nachdem schon über eine Einigung zwischen Bayern und RB berichtet worden war, hörte man am Dienstag fürs Erste eine klare Absage vonseiten der Sachsen.

"Es gibt keinen Kontakt zwischen dem FC Bayern und uns bezüglich eines Spielers", sagte RB-Sportchef Florian Scholz. Und damit wohl auch keine schnelle Entscheidung...

Marcel Sabitzer will zum FC Bayern wechseln

Dabei hat Sabitzer intern bereits den Wunsch formuliert, zu Bayern wechseln zu wollen. Der Österreicher möchte weiter mit Julian Nagelsmann zusammenarbeiten, der Coach und sein Kapitän verstanden sich in Leipzig bestens, sie schätzen sich. Bayern hat bereits Verhandlungen mit Sabitzers Berater geführt. Nagelsmann schweigt öffentlich zum Thema Sabitzer, er könnte ihn als Alternative im zentralen Mittelfeld aber sehr gut gebrauchen.

Schon an diesem Mittwoch in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Bremer SV (20.15 Uhr, Sport1 und Sky sowie im AZ-Liveticker) hätte der Bayern-Wunschspieler gute Chancen auf einen Einsatz gehabt, denn Nagelsmann rotiert kräftig.

Neuer, Lewandowski und Goretzka bleiben in München

Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Robert Lewandowski und Nationalspieler Leon Goretzka bleiben alle in München, wie der Coach verriet. "Der Fuß hat ein bisschen reagiert nach dem Spiel, aber das war zu erwarten", sagte Nagelsmann über Neuer, der sich im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1) eine Kapselverletzung am rechten Fuß zugezogen hatte, am Sonntag gegen den 1. FC Köln (3:2) allerdings wieder in der Startelf stand. Rückkehrer Sven Ulreich dürfte für Neuer ins Tor rücken.

Lewandowski werde am Mittwoch ein "intensives Training" machen und am Donnerstag regenerieren. Bei Goretzka steht ebenfalls die Regeneration im Vordergrund. "Bei der Fülle an Spielen wollen wir ein bisschen die Belastung steuern", betonte Nagelsmann.

Hernández und Coman zurück im Training

Die beiden Franzosen Lucas Hernández und Kingsley Coman kehrten derweil wieder zurück ins Training, sind aber noch keine Option für das Pokalspiel. Coman könnte im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr, Sky) wieder zurückkehren, Hernández "eher nach der Länderspielpause", wie Nagelsmann erklärte.

Mit dem DFB-Pokal hat der Trainer übrigens noch eine Rechnung offen. Das Finale der Vorsaison am 13. Mai verlor Nagelsmann mit Ex-Klub Leipzig mit 1:4 gegen Borussia Dortmund. Der Supercup-Triumph mit Bayern vergangene Woche heilte zwar schon ein paar Wunden, aber Nagelsmann will mit seinem neuen Team natürlich bis Berlin kommen – und endlich den goldenen Cup in die Höhe stemmen.

Dass die Amateure aus Bremen zum Stolperstein werden könnten, ist höchst fraglich. 26 Mal nacheinander hat Bayern die erste Runde überstanden. Der letzte Ausrutscher? 1994, als Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni bei seinem Pflichtspieldebüt mit dem 0:1 gegen den TSV Vestenbergsgreuth ein Desaster erlebte.

Nagelsmann: "Wollen defensiv stabiler werden"

Nagelsmann möchte nach seinen ersten Spielen als Bayern-Coach, die ihm "ein bisschen wild" vorkamen, eine solidere Leistung sehen. "Wir wollen defensiv stabiler werden, wir haben zu viele Gegentore kassiert", erklärte er.

In der Startelf wird der von einigen Bayern-Fans ausgepfiffene Leroy Sané wohl eine neue Chance erhalten. "Es ist nicht gut, wie mit ihm umgegangen wurde", stellte Nagelsmann klar: "Ich werde ihn nicht plakativ fünf Stunden in den Arm nehmen, sondern es geht darum, zu arbeiten. Er muss inhaltlich in die richtige Richtung marschieren. Dann wird das bald wieder eine Symbiose."