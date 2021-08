Bouna Sarr pocht wohl auf Bayern-Verbleib: Wie plant Julian Nagelsmann mit ihm?

Bayerns Verkaufskandidat Bouna Sarr möchte einem Bericht zufolge weiter in München bleiben. Julian Nagelsmann übt nun leise Kritik am Rechtsverteidiger.

München – Bouna Sarr spielt auch unter Neu-Coach Julian Nagelsmann keine wesentliche Rolle beim FC Bayern. In der Vorbereitung kam der 29-jährige Franzose aufgrund Personalmangels zwar regelmäßig zum Einsatz, in den Pflichtspielen muss sich der Rechtsverteidiger aber erneut hinten anstellen.

"Er hat zum Start der Vorbereitung ein bisschen Probleme gehabt sich anzupassen. Jetzt wird es besser, er macht schon Fortschritte, trotzdem ist es für ihn aktuell noch schwer die Leistung stabil auf den Platz zu bringen", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Nagelsmann: Sarr muss sich noch weiter entwickeln

Lediglich zwei Kurzeinsätze stehen nach den ersten beiden Bundesliga-Partien und dem Supercup für Sarr zu Buche. "Er muss sich da noch weiter entwickeln, weiter dran bleiben, um die Dinge zu übernehmen, die wir von ihm wollen", fordert der Bayern-Coach. Im vergangenen Sommer wechselte der Franzose für acht Millionen Euro an die Isar und konnte bislang keineswegs überzeugen. In seiner Debüt-Saison bei den Bayern kam er nur in 15 Pflichtspielen zum Einsatz, zumeist als Joker.

Bei einem entsprechendem Angebot wären die Bayern wohl bereit den Rechtsverteidiger ziehen zu lassen. Nach Informationen der "Bild" gibt es wohl auch Interesse aus Italien und Frankreich. Doch demzufolge ist Sarr, dessen Vertrag bei den Bayern noch bis 2024 läuft, offenbar gar nicht gewillt die Münchner zu verlassen.

Sarr möchte wohl beim FC Bayern bleiben

Der 29-Jährige soll auf einen Verbleib beim Rekordmeister pochen, um sein Gehalt von rund 2,5 Millionen Euro nicht zu verlieren. Zudem reize ihn die Perspektive, mit dem FC Bayern Titel gewinnen zu können. Dass Sarr seinen Teil dazu beitragen werde, scheint derzeit eher unwahrscheinlich, Nagelsmann sieht noch Verbesserungsbedarf bei seinem Schützling.

In der Offensive müsse er noch mehr seine Power auf den Platz bringen "und in der Defensive noch stabiler verteidigen, um das Risiko auf Gegentore auf ein minimales Maß zu reduzieren". In der Erstrunden-Partie gegen den Bremer SV am Mittwochabend (20.15 Uhr, Sky/Sport1 und im AZ-Liveticker) werden einige Stars geschont – ob es für einen Sarr-Einsatz reicht?