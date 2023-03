Österreich statt Deutschland? Das ist Rangnicks Plan mit Wanner

Österreichs Nationaltrainer hat dem Youngster des FC Bayern eine Perspektive bis zur WM 2026 aufgezeigt. Der DFB könnte nun leer ausgehen, weil er sich nicht genügend um den 17-Jährigen bemüht hat.

München - Unter den 470 Zuschauern am Freitagabend im Grünwalder Stadion beim 3:2-Last-Minute-Sieg der Bayern-Amateure gegen Schweinfurt war auch ein äußerst prominenter Gast.

Ralf Rangnick: Österreichs Nationaltrainer fischt in Bayern

Ralf Rangnick (64), der frühere Bundesliga-Coach und -Manager, der seit Mai 2022 die österreichische Nationalmannschaft trainiert, schaute sich die Partie live vor Ort an - aus nur einem Grund: Rangnick beobachtete Bayern-Youngster Paul Wanner (17), der in der Regionalliga Spielpraxis sammelte.

Österreich-Trainer Ralf Rangnick. © Foto: dpa/DFB

Wanner spielte eine Halbzeit lang, dann wurde er ausgewechselt, nachdem er einen Tritt abbekommen hatte. Eine Vorsichtsmaßnahme, nichts Schlimmes. Das Mittelfeld-Juwel wird an diesem Dienstag im Abschlusstraining der Profis vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21 Uhr live bei DAZN und ) dabei sein. Und schon bald für Österreich spielen? Das ist der Plan, den Rangnick intensiv verfolgt.

Prägende Rolle im ÖFB-Team: Große Pläne mit Bayern-Youngster Wanner

Nach AZ-Informationen gab es zuletzt ein Treffen mit Wanner, bei dem der Austria-Coach dem Talent eine klare Perspektive bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aufzeigte. Dort soll Wanner eine prägende Rolle im ÖFB-Team spielen. Rangnick sieht in Wanner ein Element, das es in der Mannschaft so nicht gibt: Wanners Übersicht, seine Fähigkeit, Pässe in die Schnittstelle der Abwehr zu spielen.

Paul Wanner sammelte bereits erste Erfahrungen mit Österreich

Daher könnte der Bayern-Youngster sogar schon für die EM 2024 in Deutschland ein Thema werden. Es ist denkbar, dass Rangnick Wanner Ende März für die Quali-Spiele gegen Aserbaidschan und Estland nominiert.

Im November 2022 hatte Wanner bereits an einem Lehrgang der Österreicher teilgenommen - an der Seite von Stars wie David Alaba (30). Nun könnte sich Wanner mit seinem ersten Einsatz für Österreich in einer offiziellen Partie festspielen, Deutschland würde leer ausgehen. "Grundsätzlich bin ich kein Freund von Verbands-Hopping. Für eine Nationalmannschaft zu spielen, bedeutet, sich mit dem Land und dem Verband zu identifizieren. Das fordern wir von jedem Spieler ein", sagte Joti Chatzialexiou, sportlicher Leiter der deutschen Nationalmannschaften, dem "Münchner Merkur".

Mehr Spielpraxis auf höherem Niveau: FC Bayern will Paul Wanner verleihen

Doch der DFB hat sich in der Vergangenheit zu wenig um Paul Wanner bemüht, er wurde noch nicht mal zur U21 eingeladen. Bundestrainer Hansi Flick suchte zuletzt das Gespräch mit Wanner, er konnte ihm aber verständlicherweise keine Versprechungen für die Zukunft machen.

Im Mittelfeld ist die Auswahl mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz und Julian Brandt riesig. Übrigens: Bayern möchte Wanner im Sommer verleihen, er soll Spielpraxis auf höherem Niveau als in der Regionalliga sammeln. Das würde auch Rangnick gefallen.