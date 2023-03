Champions League im Liveticker: FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain – Mittwoch live

Es ist angerichtet! Am Mittwoch steht für den FC Bayern eine wegweisende Partie für den weiteren Saisonverlauf auf dem Spiel. Die Münchner empfangen in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain in der Allianz Arena.

Im Hinspiel setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 1:0 durch das Tor von Kingsley Coman durch. Verfolgen Sie das Spiel ab 21 Uhr im AZ-Liveticker.