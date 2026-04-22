Der FC Bayern ist zum ersten Mal seit 2020 wieder ins Finale des DFB-Pokals eingezogen. Die Münchner gewannen bei Bayer Leverkusen mit 1:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Spieler gesehen.

Mal wieder erfolgreich: Harry Kane erzielt das Tor des Tages gegen Leverkusen, das Bayern ins Pokalfinale bringt.

Endlich wieder nach Berlin! Der FC Bayern gewinnt das DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen mit 2:0 und zieht erstmals seit 2020 wieder ins Finale ein. Harry Kane und Luis Díaz treffen, hinten zeigt Manuel Neuer eine Weltklasse-Parade.

Die AZ-Einzelkritik:

Upamecano räumt defensiv alles ab

MANUEL NEUER - NOTE 2: Der Kapitän schloss in seinem 63. Pokalspiel zu Oliver Reck, Sepp Maier und Norbert Nigbur auf, nur Oliver Kahn (67 Partien) stand noch häufiger auf dem Platz. In der ersten Halbzeit hatte er fast gar nichts zu halten, mit dem Ball am Fuß war er sicher. Als Neuer geprüft wurde, war er da: Weltklasse-Parade nach dem Schuss von Tella (52.).

JOSIP STANISIC - NOTE 2: Hinten rechts weiter erste Wahl und gegen seinen Ex-Klub besonders motiviert. Offensivstark, verpasste nach einem Konter knapp das 2:0 (56.). Konnte nach Schmerzen am Knöchel weiterspielen.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 2: Gleich mal in der Offensive zu finden, schoss mit links über das Tor (5.). Ärgerte sich über die vergebene Gelegenheit. Bei der Abwehrarbeit sehr stark, tolles Duell mit Tella (24.).

Hält die Defensive zusammen: Dayot Upamecano (l.). © Rolf Vennenbernd

JONATHAN TAH - NOTE 3: Ebenso wie Stanisic holte der deutsche Nationalspieler 2024 mit Leverkusen den Cup, das will er nun mit Bayern wiederholen. Es sieht gut aus. Stabiles Stellungsspiel, agierte ganz unaufgeregt.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Erhielt als Linksverteidiger den Vorzug vor Alphonso Davies, Kompany setzte auf seine Top-Elf. Kämpfte vorbildlich.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Der Mittelfeld-Chef strahlte das Meister-Selbstvertrauen besonders stark aus, mit ganz breiter Brust. Scheiterte per Schlenzer an Flekken (23.). Clever in den Zweikämpfen.

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Räumte wie gewohnt defensiv auf, klärte zur Ecke (10.). Bisweilen etwas unkonzentriert im Passspiel. Hatte Pech: Schoss Kane im Leverkusen-Strafraum an den Rücken (29.). Sah nach einem Foul an Maza die Gelbe Karte (43.).

Olise und Musiala kunstvoll zu Kane

MICHAEL OLISE - NOTE 2: In seinem 100. Pflichtspiel für den FC Bayern - was war das für ein Toptransfer vor zwei Jahren! Die Leverkusener versuchten es mit Härte gegen Olise, es beeindruckte ihn nicht. Toller Hacken-Pass bei der Entstehung des 1:0. Nach Kanes Traumpass ließ er die Chance aufs 2:0 ungenutzt (28.).

Hart attackiert: Bayerns Michael Olise (2.v.l.). © Federico Gambarini

JAMAL MUSIALA - NOTE 2: Bayerns Zehner muss nun dauerhaft Serge Gnabry ersetzen, der sogar die WM verpasst. Musiala hatte die erste Chance, sein Kopfball nach Díaz-Flanke wurde gerade noch geblockt (4.). Deutete seine Klasse im Dribbling an, leitete Kanes 1:0 perfekt ein. Wird nach schwerer Verletzung immer besser. Nur das eigene Tor fehlte: Andrich klärte vor der Linie nach Musialas Chip (49.).

LUIS DÍAZ - NOTE 2: Mit viel Power und Torgefahr von der linken Seite. Der Kolumbianer zwang Keeper Flekken zu einer Glanztat mit seinem Schuss Richtung rechtes Eck (16.). Gute Flanken. In der Nachspielzeit machte er mit dem 2:0 alles klar.

Das 1:0 für Bayern: Harry Kane schießt links oben ein. © Rolf Vennenbernd

HARRY KANE - NOTE 2: Wieder einmal der Matchwinner. Nach Musialas Zuspiel nahm der Engländer den Ball an und knallte ihn unter die Latte zum 1:0 (22.). Dann schoss er wuchtig knapp drüber (40.). Einen weiteren Schuss parierte Flekken (62.). Glänzte auch als Passgeber.

LEON GORETZKA - NOTE 3: Kam für Pavlovic in die Partie (74.). Sicherte den Sieg im zentralen Mittelfeld mit ab.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 3: Der Kanadier löste Laimer ab (74.). Sofort im Spiel, stoppte einen Konter mit höchster Geschwindigkeit (78.).

MINJAE KIM kam zu spät für eine Bewertung.