Noten zu FC Bayern gegen VfL Bochum: Gnabry meldet sich zurück, Goretzka stark

Der FC Bayern gewinnt gegen den VfL Bochum mit 3:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Der FC Bayern reist mit einem Heimsieg im Gepäck zum Achtelfinal-Knaller in der Champions League am Dienstag bei Paris Saint-Germain. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann besiegte am Samstagnachmittag den VfL Bochum mit 3:0. Wer besonders überzeugte: Die Einzelkritik der AZ.

YANN SOMMER – NOTE 3: Dienstag erlebt er seinen ersten großen Härtestest im Champions-League-Achtelfinale bei Paris Saint-Germain. Von den Bochumern kaum gefordert, einen Hofmann-Kopfball lenkte er über das Tor (52.). Mit dem Ball am Fuß souverän.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Rechter Part der bayerischen Dreierkette. Starkes Tackling gegen Antwi-Adjei (15.). Insgesamt ein solider Auftritt.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Nach Problemen im Adduktorenbereich und am Zeh wieder einsatzbereit. Und äußerst aufmerksam: Beförderte eine Flanke im Fallen aus dem eigenen Strafraum (15.).

De Ligt wird immer besser

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 2: Defensiv hatte der Niederländer keine Probleme, bei Standardsituationen war er vorne zu finden. Riemann wehrte seinen Kopfball stark ab (44.). Kompromisslos, kopfballstark. Wird immer besser.

JOAO CANCELO – NOTE 3: Der flexible einsetzbare Portugiese agierte diesmal auf der linken Seite im Mittelfeld, Alphonso Davies bekam vor dem PSG-Gipfel am Dienstag zunächst eine Pause. Sehr offensiv unterwegs, mit guten Pässen und Flanken. Scheiterte per Kopfball (17.).

LEON GORETZKA – NOTE 2: In Abwesenheit des gesperrten Joshua Kimmich alleiniger Sechser, er hatte mehr Defensivaufgaben als sonst. Und Goretzka hatten seinen Auftrag verstanden: Er agierte bissig im Zweikampf, klärte den Ball vor Zoller per Grätsche (14.). Offensiv vergab er eine riesige Kopfballchance frei vor dem Tor (44.). Nach Müllers Auswechslung Kapitän.

Musiala nicht so auffällig wie gewohnt

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Nach Choupo-Motings Vorlage geriet sein Abschluss zu zentral, Riemann parierte (7.). Nicht so auffällig wie in den meisten Partien der Hinrunde, aber ordentlich. Assist zum 2:0.

LEROY SANÉ – NOTE 3: Im zentralen Mittelfeld an der Seite von Musiala, Goretzka und Müller aufgeboten. Oft am Ball, nicht alles gelang ihm. Riemann wehrte seine Hereingabe gerade noch ab (34.).

THOMAS MÜLLER – NOTE 3: Bayerns Kapitän der Rückrunde probierte es mit einem Lupfer, Riemann passte auf (28.). Dann traf er zum 1:0 – und zwar kurios: Janko spielte den Ball viel zu locker zurück zu Riemann, Müller spritzte dazwischen, umkurvte den Keeper und schoss mit links zur Führung ein (41.). Blieb zur Halbzeit in der Kabine.

SERGE GNABRY – NOTE 2: Zuletzt meist Joker, diesmal durfte er anstelle von Kingsley Coman starten. Der Franzose wurde für den Paris-Kracher geschont. Gnabry präsentierte in seinem 200. Bayern-Pflichtspiel einen auffälligen Zopf – und einen tollen Pass: Sané zögerte aber zu lange im Strafraum (4.). Dann scheiterte er an Riemann (34.). Holte den Elfmeter selbst raus und traf sicher zum 3:0 (74.).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 3: Comeback in der Startelf nach Magen-Darm-Problemen. Engagiert, ließ sich oft ins Mittelfeld fallen. Vorne war er ebenfalls präsent: Jeweils nach Cancelo-Flanken köpfte er knapp vorbei (16.) und drüber (54.).

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Zuletzt ein Stück weit von seiner Bestform entfernt, mit einigen Unkonzentriertheiten. Wurde für Müller eingewechselt (46.), agierte fortan auf der linken Außenbahn.

Coman lässt Riemann keine Abwehrchance

KINGSLEY COMAN – NOTE 2: Der Franzose wird von Real Madrid umworben, aber die Münchner wollen ihn freilich nicht abgeben. Coman kam für Cancelo ins Spiel (60.). Und es dauerte nicht lange, da traf er auch schon zum 2:0 ins Tor: Musiala bereitete vor, Coman ließ Riemann keine Abwehrchance (64.).

MATHYS TEL – NOTE 3: Bayerns Sturm-Youngster wurde für Choupo-Moting eingewechselt (68.). Laufstark, brachte Schwung rein.

DALEY BLIND – NOTE 3: Der Niederländer ersetzte Musiala (67.). Souveräne Leistung im zentralen Mittelfeld neben Goretzka. Riemann parierte seinen Fernschuss (83.).

ARIJON IBRAHIMOVIC – OHNE NOTE: Profi-Debüt für den 17-Jährigen, der für Sané eingewechselt wurde (77.). Beinahe hätte er gleich getroffen: Scheiterte aus kurzer Distanz volley an Riemann (84.).