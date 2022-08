Noten zu Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern: Wie mit Flügeln! Kimmich und Musiala brillieren bei Bayern-Gala

Der FC Bayern feiert beim Bundesliga-Auftakt einen Kantersieg und schlägt Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt souverän mit 6:1. Die Noten für die Münchner.

Frankfurt - Traumstart für den FC Bayern: Die Münchner zerlegen Eintracht Frankfurt am ersten Spieltag der Bundesliga mit 6:1. Die Offensive um Sadio Mané brilliert – auch ohne Robert Lewandowski.

Die Noten für den FC Bayern:

MANUEL NEUER, NOTE 4: Nach Magen-Darm-Problemen rechtzeitig fit für den Auftakt. Der Kapitän war sofort voll da, klärte weit außerhalb seines Strafraums per Fuß (22.). Patzte vor dem 5:1 durch Frankfurts Kolo Muani (64.), ließ sich den Ball abnehmen.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 2: Der Franzose erhielt wie schon im Supercup den Vorzug vor Mazraoui. Und das zahlte sich aus: Nach einer Ecke war Pavard hellwach, knallte den Ball ins linke Eck – 2:0 (10.)! Stark.

DAYOT UPAMECANO, NOTE 2: Hat sich stabilisiert, durfte daher anstelle des noch nicht topfitten Matthijs de Ligt starten. Souveräne Leistung, gute Rettungstat gegen Muani (80.).

LUCAS HERNÁNDEZ, NOTE 3: Gesetzt als linker Innenverteidiger bei Coach Julian Nagelsmann. Solide, aber mit einem Wackler: Ließ sich viel zu leicht von Lindström ausspielen (26.).

ALPHONSO DAVIES, NOTE 2: Der Kanadier war mal wieder vor allem als Linksaußen unterwegs. Hinten hatte er fast nichts zu tun. Half offensiv sehr fleißig mit.

Kimmich düpiert Trapp mit Freistoß in den Pyro-Nebel

JOSHUA KIMMICH, NOTE 1: Neuerdings dritter Kapitän bei Bayern. Und erster Freistoßschütze! Gaaaaaanz frech, wie Kimmich den Ball rechts um die Mauer herum zum 1:0 ins Eck zirkelte (5.). Der Innenpfosten half mit. Trapp sah im Frankfurter Pyro-Nebel schlecht aus. Kimmich spielte wie mit Flügeln, dominierte das Zentrum. Weltklasse.

MARCEL SABITZER, NOTE 2: Die positive Überraschung der Münchner in der Vorbereitung, derzeit als Goretzka-Ersatz in der Startelf – und nicht Neuzugang Gravenberch. Erneut mit einer sehr ansprechenden Vorstellung, ballsicher.

THOMAS MÜLLER, NOTE 1: Egal in welchem System – Müller bleibt in der Stammformation unantastbar. Wuselte vor dem 2:0 im Strafraum mit. Total kurios, wie er nach ungenauem Gnabry-Pass am Pfosten scheiterte und auch im Nachschuss per Kopf nicht zum 3:0 traf (24.). Legte Musialas 4:0 perfekt auf – und genauso Gnabrys 5:0. Top!

JAMAL MUSIALA, NOTE 1: Bayerns Offensivjuwel, im Supercup überragend, vertrat den gesperrten Kingsley Coman. Überall zu finden, traf das Außennetz (15.). Und die Latte, Trapp war noch dran (27.). Doch dann war es so weit: Drückte den Ball locker und leicht über die Linie (35.). Und erzielte auch noch den 6:1-Schlusspunkt (84.).

Gnabry und Mané harmonieren bereits prächtig

SERGE GNABRY, NOTE 2: Seit dem Lewandowski-Abschied als Sturmspitze gefordert. Startete stark, schoss am Tor vorbei (8.). Dann mit dem Assist zu Manés 3:0 und mit dem eigenen Treffer zum 5:0 (43.). Auffällig.

SADIO MANÉ, NOTE 2: Bayerns neuer Topstar harmoniert bislang prächtig mit Gnabry. So auch diesmal: Bei seinem Bundesliga-Debüt köpfte Mané nach Gnabrys Flanke zum 3:0 ein (29.). Traf kurz danach die Latte (33.). Am 4:0 beteiligt.

RYAN GRAVENBERCH, NOTE 3: Kam zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz, wurde für Sabitzer eingewechselt (57.). Ordentliches Debüt im Mittelfeld.

MATHYS TEL, NOTE 3: Löste Gnabry ab (65.). Hielt sich noch ein bisschen zurück.

LEROY SANÉ, NOTE 2: Für Müller eingewechselt (65.). Vorlage zum 6:1.

MATTHIJS DE LIGT UND NOUSSAIR MAZRAOUI kamen zu spät für eine Bewertung.