Bundesliga-Auftakt im Ticker zum Nachlesen: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern - Endstand 1:6

In der letzten Saison kamen so klangvolle Namen wie der FC Barcelona oder West Ham nach Frankfurt und auch in diesem Jahr gehen die großen Fußball-Festspiele am Main weiter. Die SGE ist für die Champions League qualifiziert. Am 25. August sammeln sich die Frankfurt Fans und Verantwortlichen vor dem Fernseher – dann wird in Istanbul die Gruppenphase ausgelost. Wohin die Reise geht? Um es mal mit Ex-SGE-Kicker Andreas Möller zu sagen: "Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!"