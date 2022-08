Kurioser Spielplan: Dreifache Wiedergutmachung für den FC Bayern?

Der FC Bayern kann in den ersten Wochen der neuen Saison gleich drei unbezahlte Rechnungen begleichen. Die Münchner müssen in den ersten Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison gegen genau die Gegner ran, in der es in der letzten Saison überhaupt nicht lief und Niederlagen setzte.

05. August 2022 - 18:32 Uhr | Christoph Streicher

München - Kann das noch Zufall sein? Der Bundesliga-Spielplan gibt direkt zum Start genug Möglichkeiten zur Wiedergutmachung für den FC Bayern. Ein Rückblick auf persönliche Niederlagen, schwarze Pokalabende und mögliche Ansätze zur Verbesserung.

Die erste Nagelsmann-Niederlage als Bayern Trainer

Die Bayern Fans rieben sich am Stammtisch im letzten Jahr schon die Hände: "Wer soll uns nur stoppen?“ Neun Siege in Folge holte das Team von Julian Nagelsmann in seiner ersten Saison als Trainer. Von Beginn der Saison an gab es kein Vorbeikommen an den bayrischen Ballermännern.

Dann kam Anfang Oktober die Eintracht aus Frankfurt. Mit 1:2 (Torschütze Goretzka) ging das Spiel verloren. Gäste-Keeper Trapp hätte wahrscheinlich auch noch Stunden weiterspielen können und jeden Ball in Fröttmaning gehalten. Zähneknirschend gestand Julian Nagelsmann seine erste Pleite als Bayern-Trainer ein. "Die Niederlage schmerzt, weil sie vermeidbar war“, so der Coach.

Revanche direkt am ersten Spieltag: Der FC Bayern spielt in Frankfurt

Möglichkeit zur Wiedergutmachung – schwierig. Gleich am ersten Spieltag geht es in den ausverkauften Deutsche Bank Park in Frankfurt (20.30 Uhr/Sat.1, DAZN und im AZ-Liveticker). Die SGE kommt mit viel Rückenwind durch den Gewinn der Europa League und hat 50.000 frenetische Fans im Stadion, die gegen die Bayern immer ganz besonders laut sind.

Ist das Team schon eingespielt? Wie verkraften sie den Abgang von Super-Stürmer Lewandowski und wächst Frankfurt-Keeper Trapp wieder über sich hinaus? Es gibt angenehmere Gegner zum Start.

Mit vier Gegentoren in die Kabine - Bayern geht in Bochum unter

Mit "vogelwild“ ist die erste Halbzeit der Bayern im Ruhrstadion aus dem Februar noch milde beschrieben. Nach dem Führungstor durch Robert Lewandowski kassierten die Münchner noch vor der Pause einen Viererpack und schlichen mit fragenden Gesichtern und unter hämischen Jubel der Bochum-Fans in die Kabine.

Es war historisch. Mehr als drei Gegentore in den ersten 45 Minuten hatte der Rekordmeister zuletzt am 22. November 1975 kassiert. Am Ende stand ein 2:4 auf der Anzeigetafel und in Bochum wurde die Nacht zum Tag gemacht.

Gelingt dem FC Bayern die Revanche am dritten Spieltag?

Möglichkeit zur Wiedergutmachung - sehr gut. Am 21. August fährt der FC Bayern "anne Castropper“. Der VfL Bochum wird in seiner zweiten Saison in der Bundesliga schon mehr zu kämpfen haben und musste einige Abgänge verkraften. Viele Experten sehen die Bochumer in den Abstiegsrängen. Findet sich bis dahin schon ein Bayern-System und bekommt Nagelsmann seine neuen Spieler ins System eingebunden, gelingt die Revanche.

Die schwarze Pokalnacht für die Bayern in Gladbach

"Desaster, böse Klatsche, Pokal-Waterloo“. Die Titelseiten überschlugen sich am nächsten Tag nur so mit Spott und Häme. Der FC Bayern ging bei Borussia Mönchengladbach mit 0:5 in der zweiten Runde des DFB-Pokals baden.

Die Münchner hatten von Beginn an gewaltige Probleme mit dem aggressiven Stil der Borussen und lagen schnell zurück. Zudem konnte Julian Nagelsmann nicht direkt vor Ort eingreifen. Er verfolgte das Spiel aufgrund eines positiven Corona Tests aus dem Hotel und musste mitansehen, wie die erste Titel-Hoffnung erlosch. Auch das Bundesligaheimspiel im Januar ging gegen die Gladbacher verloren.

Ende August: Macht der FC Bayern die Pokal-Klatsche gegen Gladbach wett?

Möglichkeit zur Wiedergutmachung - mittel. Diesmal sitzt Coach Julian Nagelsmann (hoffentlich) wieder an der Linie und kann vorab eingreifen, bevor seine Mannschaft untergeht. Trotzdem ist die Stolpergefahr bei Spielen gegen Borussia Mönchengladbach relativ hoch. Die Mannschaft machte in der Vorbereitung zudem einen guten Eindruck.