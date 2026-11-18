Für die deutsche Mannschaft sind die Spiele in der Nations League perfekt gelaufen - doch für alle Stars des FC Bayern galt das nicht. Davies ist schon wieder verletzt, ein Youngster nur Edeljoker.

Die neuerliche Leidenszeit könnte für Jamal Musiala am Freitag vorbei sein. Rund acht Wochen nach seinem Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel steht der 23-jährige Bayern-Star vor seinem Comeback im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln – und die Münchner brauchen ihren Spielmacher dringend. Denn mit Serge Gnabry, Ismael Saibari und Alphonso Davies fallen drei wichtige Optionen in der Offensive aus. Musiala soll nach jetzigem Stand in den Kader zurückkehren, im Mannschaftstraining war er wieder dabei.

Zurück auf dem Trainingsplatz: Jamal Musiala. © IMAGO/Philippe Ruiz

Kompany-Comeback und Vorsicht bei Musiala

Ob es direkt für die Startelf reicht, wird Trainer Vincent Kompany kurzfristig entscheiden. Bayern will beim so verletzungsanfälligen Offensivspieler kein Risiko eingehen. Kompany selbst steht nach AZ-Informationen ebenfalls vor der Rückkehr nach seiner Hirnhautreizung.

Wirtz setzt Maßstäbe im offensiven Mittelfeld

In dieser Länderspielpause war Musiala, der an einer neurologischen Dysfunktion mit Absencen leidet, für die deutsche Nationalmannschaft logischerweise noch kein Thema. Und er musste mit ansehen, wie andere Spieler auf seiner Position im offensiven Mittelfeld punkteten. In erste Linie er: Florian Wirtz. Der 23-Jährige vom FC Liverpool traf sowohl beim 3:1 in Serbien als auch beim 5:0 gegen die Niederlande – da sogar doppelt. Wirtz hat sich auf der Zehnerposition festgespielt, also genau dort, wo Musiala am liebsten aufläuft.

Bayern-Coach Vincent Kompany soll zurückkehren. © IMAGO/Ulrich Wagner

Konkurrenzdruck durch Scherhant und Gruda

Zudem überzeugten in der Offensive Derry Scherhant auf der linken Seite und Brajan Gruda rechts. Für Musiala wird es daher nicht einfach, im neuen Jahr seinen Stammplatz zu behalten. "Die können beide kicken, du lieber Himmel", schwärmte Bundestrainer Jürgen Klopp von Scherhant und Gruda: "Aber was die gearbeitet haben und was die arbeiten mussten – das ist brutal. Und das macht eine Mannschaft am Ende aus. Kicken können andere auch. Aber am Ende geht es darum, was du an Leidenschaft und Einsatz da rein packst."

Musiala als stiller Verlierer der Länderspiele

Musiala zählte deshalb zu den Verlierern der Länderspiele – obwohl er gar nicht dabei war. Lennart Karl hingegen gehörte zum Aufgebot. Der 18-Jährige kam gegen Serbien nicht zum Einsatz und gegen die Niederländer erst in der Schlussphase rein. Enttäuschend für Karl, der zuletzt von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß kritisiert wurde.

Bundestrainer Jürgen Klopp mit Edeljoker Lennart Karl (r.). © IMAGO/Matthias Koch

Klopp stärkt Lennart Karl den Rücken

"Er ist ein wundervoller junger Kerl", sagte Klopp rund ums Serbien-Spiel über Karl: "Wir sind alle ein bisschen verschieden in dem einen oder anderen Aspekt. Er hat ganz, ganz toll trainiert, ist voll integriert in die Mannschaft." Und weiter: "Lennart Karl wird Spiele machen für Deutschland, da mache ich mir gar keine Gedanken."

Ebenso wie Karl zählte auch Tom Bischof zweimal nicht zur Startelf. Der 21-Jährige ist hinter Kapitän Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic die Nummer drei im zentralen Mittelfeld – und dabei dürfte es auch erst mal bleiben.

Sorgen um Alphonso Davies

Der vierte Verlierer vom FC Bayern war Davies. Erneut erwischte es den 26-Jährigen bei der kanadischen Nationalmannschaft, er zog sich einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Davies wird wohl zehn bis 14 Tage ausfallen. "Wenn man sich ein-, zwei-, drei-, viermal eine Oberschenkel-Verletzung zuzieht, muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Denn, wenn man einfach weitermacht und weitermacht, wird irgendwann wirklich etwas kaputtgehen – da reden wir von einer Operation", sagte Davies: "Und ich persönlich habe davor Angst."

Alarmierende Aussagen. Bei Bayern hofft man, dass Davies diesmal Glück im Unglück hatte.