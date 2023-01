Neuer-Ersatz endlich angekommen: Jetzt ist Sommer-Zeit beim FC Bayern

Erst Medizincheck, dann Abschlusstraining – und ab geht's nach Leipzig! Blitztransfer Sommer "ist stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein."

München - Die Nummer 27 trug bei Bayern zuletzt ein gewisser David Alaba, Triple-Gewinner mit den Münchnern 2013 und 2020. Passt ja. Denn der Österreicher, jetzt Abwehr-Boss bei Real Madrid, hielt den Laden hinten zusammen. Auf der Torlinie soll nun der neue Torhüter Yann Sommer mit der "27" dichtmachen, als Schweizer auch ein Alpenländer. Grüezi, Yann!

Yann Sommer in München: "Ich bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein"

Die Sommer-Zeit in München begann am Mittwochabend mit der Anreise samt Frau Alina im Privatjet und Teil eins des Medizinchecks im Krankenhaus Barmherzige Brüder. Nach erfolgreich absolviertem Teil zwei der obligatorischen Untersuchung am Donnerstagvormittag an der Säbener Straße und der Vertragsunterzeichnung bis 2025 nahm der 34-Jährige danach bereits am Abschlusstraining teil und reiste anschließend voller Zuversicht mit nach Leipzig. Vor seiner Punktspiel-Premiere im Bayern-Trikot bei Pokalsieger RB sagte Sommer: "Ich bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein."

Neuer-Ersatz: Yann Sommer soll FC Bayerns Traum vom Triple am Leben halten

Nach dem Unterschenkelbruch von Kapitän und DFB-Nationaltorwart Manuel Neuer (36) im Dezember – gleichbedeutend mit dem Aus für die aktuelle Saison und einem ungewissen Comeback-Zeitpunkt – soll der erfahrene Sommer, mit 80 Einsätzen Rekordnationalkeeper der Schweiz, mithelfen, Bayerns Traum vom Triple am Leben zu halten. Vorstandsboss Oliver Kahn, einer der legendärsten Torhüter des Vereins, sprach von einer "wertvollen Verstärkung". Welche die Münchner acht Millionen Euro Ablöse plus Boni in Höhe von 1,5 Millionen wert war. Beinahe ein Schnäppchen für "einen der besten europäischen Torhüter", wie ihn Sportvorstand Hasan Salihamidzic einstufte.

"Ich freue mich sehr auf den Start mit meinen neuen Kollegen und auf alles, was kommt. Ich möchte mich bei Borussia Mönchengladbach für achteinhalb großartige Jahre bedanken und dafür, dass dieser Transfer möglich wurde", sagte Sommer, der sich schon lange mit den Bayern-Bossen einig war. Der Deal kam allerdings erst zustande, als die Gladbacher mit dem Schweizer Jonas Omlin (29) vom HSC Montpellier einen adäquaten Ersatz für etwa dasselbe Ablöse-Paket als Ersatz verpflichten konnten.

FC Bayern gegen Leipzig: Alle Augen werden auf Yann Sommer gerichtet sein

Gelingt Bayerns neuer Nummer eins trotz seiner Erfahrung von 335 Pflichtspielen für Borussia Mönchengladbach seit Sommer 2014 der Kaltstart am Freitag mit nur einer Trainingseinheit als Vorbereitung? Kein Problem, suggerierte Julian Nagelsmann. Die Eingewöhnungszeit zur Abstimmung mit der neuen Abwehr dauere nur "15 Minuten. Das geht schnell und ist definitiv kein Hexenwerk." Man kennt sich ja aus all den Jahren in der Bundesliga, speziell Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (beide Frankreich) und den Kanadier Alphonso Davies. Auch Hollands Matthijs de Ligt ist von Länderspiel-Duellen natürlich kein Unbekannter. Dennoch werden am Freitag alle Augen auf Sommer gerichtet sein, ob er gegen die Leipziger Offensive um Timo Werner & Co. die Null wird halten können.

"Yann bringt alles mit, um bei uns sofort seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können", sagte Kahn und betonte: "Wir sind sicher, dass wir mit Yann Sommer unsere Ziele erreichen können." Und der Elfmeterkiller, geboren im schweizerischen Morges, einer 15.000-Einwohner-Gemeinde nahe des Genfersees, in seiner Heimat drei Mal zum Nationalspieler des Jahres gewählt, will nach seiner Zeit beim FC Basel endlich weitere Titel gewinnen. Vier Mal Meister sowie zwei Mal Pokalsieger – wie einst in Basel? Dafür wird es bis 2025 nicht ganz reichen.

Aber drei plus drei sind drin, oder? Was man in der deutschsprachigen Schweiz gerne an fast jeden Satz dranhängt. Oder?