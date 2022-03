Neue Rolle für Bayern-Boss? Jetzt macht Oliver Kahn die Vertragspoker zur Chefsache

Noch immer ist die Vertragssituation bei Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer ungeklärt. Nun schaltet sich offenbar Oliver Kahn höchstpersönlich ein und macht die Verlängerungen zur Chefsache.

München - Ein Jahr, drei Monate und acht Tage – so lange sind Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer noch vertraglich an den FC Bayern gebunden. Seit Wochen wird über eine Verlängerung des Trios diskutiert, konkrete Schritte von Vereinsseite gab es bislang allerdings nicht.

Bei den Spielern soll das zögerliche Vorgehen der Verantwortlichen für Verwunderung sorgen, schließlich haben sie ihre Bereitschaft für eine Verlängerung längst signalisiert. Als Mitglieder des Mannschaftsrats zählen die drei Kapitäne zu den wichtigsten Führungsspielern, auch sportlich sind sie nicht wegzudenken.

Bericht: Lewy, Müller und Neuer sollen bis 2025 verlängern

Damit das Thema nicht noch weiter brodelt und in der entscheidenden Saisonphase möglicherweise für Unruhe sorgt, macht Oliver Kahn die Verlängerungen von Lewandowski, Müller und Neuer nun offenbar zur Chefsache. Wie die "Sport Bild" berichtet, will der Vorstandsboss ab sofort näher an die Mannschaft heranrücken und auch bei Vertragsverhandlungen noch präsenter sein.

Die Verlängerungen mit dem Trio genießen demnach höchste Priorität. Alle drei sollen über den Sommer 2023 hinaus gehalten werden und einen Vertrag bis 2025 unterzeichnen. Damit würden die Bosse ihre eigentliche Regel, mit Spielern über 30 höchstens um ein Jahr zu verlängern, weiter aufweichen. Dies war schon bei Eric Maxim Choupo-Moting der Fall, der im vergangenen Jahr ebenfalls einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hatte.

Wird der Sparkurs des FC Bayern zum Problem?

Zum Knackpunkt könnte allerdings die Gehaltsfrage werden. Das Trio gehört schon jetzt zu den Topverdienern bei den Bayern. Aufgrund ihrer konstant starken Leistungen - Lewandowski wurde seit seiner letzten Verlängerung zwei Mal Fifa-Weltfußballer und hat den historischen Torrekord von Gerd Müller gebrochen - haben sie im Vertragspoker gewichtige Argumente auf ihrer Seite.

Der Klub hingegen fährt aufgrund der finanziellen Konsequenzen der Corona-Krise einen Sparkurs und muss darauf achten, dass das Gehaltsgefüge ausbalanciert ist. Diesbezüglich hatte sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zuletzt bereits zu Wort gemeldet und monierte, dass etwa Lucas Hernández seinem Gehalt nicht gerecht werde, sich andere Spieler bei Vertragsverhandlungen aber genau daran orientieren würden.

FC Bayern: Oliver Kahn kündigt Gespräche im Frühjahr an

Laut dem Bericht der "Sport Bild" argumentieren die Verantwortlichen im Poker mit der Tatsache, dass sich die drei Spieler schon jenseits der 30 befinden und mit ihnen keine hohen Ablösesummen mehr erzielt werden können. Lewandowski wird im August 34, Neuer noch im März 36 und Müller im September 33 Jahre alt. Auch das steigende Verletzungsrisiko im gehobeneren Fußballeralter spielt eine Rolle.

Wann genau es zu einer Entscheidung kommt, ist derzeit noch nicht absehbar. Oliver Kahn hatte zuletzt angekündigt, dass man im Frühjahr über eine weitere Zusammenarbeit sprechen wolle. "Wir haben immer gesagt, dass wir uns zusammensetzen werden und dass das eine hohe Priorität bei uns hat. Das hat sich nicht verändert", so der Vorstandsboss bei "Sky". Vertragsverlängerungen ließen sich aber "nicht im Vorbeigehen" erledigen.

Vertrag läuft 2023 aus: Das sagt Thomas Müller

Wie Thomas Müller am Mittwoch andeutete, hat es bereits Gespräche gegeben, diese befänden sich aber noch im Anfangsstadium. "Wir sind immer grundsätzlich im Austausch, auch als es hieß, dass es den nicht gäbe", so der Nationalspieler: "Es geht aber auch immer darum, wie intensiv der Kontakt ist. Ich will nicht zu viel plaudern, alle sind erfahren genug, um mit so einer Situation umzugehen. Der Respekt füreinander ist immer da."

Mein Vertrag bei Bayern läuft aktuell bis 2023, da müssen wir sehen. Thomas Müller

An ein Karriereende denkt der Angreifer noch nicht. "Solange ich auf Top-Niveau mithalten und das Zünglein an der Waage spielen kann, will ich dabei sein. Ich habe für mich mal so im Kopf gehabt, bis 2025 auf Topniveau Fußball zu spielen. Mein Vertrag läuft aktuell bis 2023. Deswegen muss man sehen, was wir da machen", so der 32-Jährige, der schon seit 2000 das Bayern-Trikot trägt.