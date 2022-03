Nagelsmann und der Königstuhl: Musiala vor einem Jubiläum

Für den Trainer geht es mit den Bayern an seine alte Wirkungsstätte - Jubiläum für Musiala.

Am Samstag geht es für die Bayern gegen Julian Nagelsmanns alten Verein : Die TSG Hoffenheim. (Archivbild)

München - Der Bayern-Tross flog am Freitag per Privat-Maschine nach Mannheim.

Julian Nagelsmann, der als Jugend- und Cheftrainer der Profis insgesamt neun Jahre bei der TSG 1899 Hoffenheim arbeitete, reiste mit großer Vorfreude an die alte Wirkungsstätte.

Region um Heidelberg ist "Toskana Deutschlands"

"Auch Heidelberg war immer schön", meinte der 34-Jährige vor dem Abflug an der Säbener Straße und nannte die Region "die Toskana Deutschlands". Den Königstuhl, mit 568 Metern Höhe der Hausberg von Heidelberg, hatte er einige Male mit dem Mountain-Bike erklommen.

Lob für Jamal Musiala: "Seine Bedeutung für uns ist riesengroß" Gegen den Tabellenvierten soll am Samstag (15.30 Uhr, Sky live) der Schwung vom 7:1 in der Champions League gegen RB Salzburg mitgenommen werden, dem "sehr wichtigen und sehr eindrucksvollen Spiel von uns", so Nagelsmann.

Davies, Goretzka und Tolisso weiterhin verletzt

Der Chefcoach weiter: "Es wäre komisch, wenn es nicht zuträglich für das Selbstvertrauen wäre." Zu den Reha-Patienten Alphonso Davies (noch ohne Training nach Herzmuskelentzündung), Leon Goretzka (verstärktes Aufbautraining nach Patellasehnenproblemen) und Corentin Tolisso (Kader-Comeback kommenden Samstag gegen Union Berlin möglich) sind keine weiteren Verletzten hinzugekommen.

Der gerade 19 Jahre alt gewordene Jamal Musiala (Spitzname: Bambi) ist im zentralen Mittelfeld gesetzt, er feiert seinen 50. Bundesliga-Einsatz - nie war ein Bayern-Profi bei Erreichen dieser Marke jünger. Und nie wichtiger.

"Seine Bedeutung für uns ist riesengroß, wir sind froh, dass er bei uns ist", so Nagelsmann, "seine Entwicklung ist gut. Das Verlässlichkeitsthema wird besser." Sprich: Die Konstanz der Leistungen steigt.