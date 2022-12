Nach WM-Schock: Sonderurlaub für Neuer und Co.

Für neun Bayern-Stars war bei der WM in Katar bereits nach der Vorrunde Schluss. Statt noch mal zum Training an der Säbener Straße zu erscheinen, bekommen die Spieler nun eine Woche Sonderurlaub.

Nach einer verkorksten WM in Katar geht es für Joshua Kimmich und die anderen Münchner WM-Fahrer erst mal in den Sonderurlaub.

München - Die Adventszeit ist auch als staade Zeit bekannt. Entsprechend ruhig ging es in den vergangene Wochen auf dem Trainingsgelände des FC Bayern in der Säbener Straße zu. Weil insgesamt 16 Spieler bei der WM in Katar aktiv waren bzw. noch sind, musste Bayern-Coach Julian Nagelsmann seinen Rumpfkader mit zahlreichen Nachwuchsspielern auffüllen um einen regulären Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten.

Das hätte sich nun ändern können.

Sonderurlaub für neun vorzeitige WM-Rückkehrer

Am Freitagabend setzte der Lufthansa-Flieger mit der deutschen Nationalmannschaft zur Zwischenlandung in München an, mit an Bord sieben Stars des FC Bayern. Die waren schneller wieder in der Heimat zurück, als ihnen wahrscheinlich lieb war.

Nach dem Schock des wiederholten Vorrunden-Aus einer WM, müssen Manuel Neuer, Thomas Müller, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Leroy Sané aber vorerst nicht an der Säbener Straße erscheinen.

Wie die "Bild" berichtet, sah der Plan von Nagelsmann zunächst vor, dass alle WM-Fahrer noch einmal zum Training erscheinen sollen, die nach der Gruppenphase ausgeschieden sind. Davon nimmt man beim deutschen Rekordmeister aber nun Abstand und gönnt Neuer und Co. eine Woche Sonderurlaub.

Das wird wohl auch für Alphonso Davies (Kanada) und Eric Maxim Choupo-Moting gelten, die mit ihren Nationalmannschaften ebenfalls das WM-Achtelfinale nicht erreichen konnten.

Winterpause bis 3. Januar, dann ab ins Trainingslager nach Doha

Vom 9. Dezember bis zum 3. Januar 2023 läuft beim FC Bayern dann die reguläre Winterpause. Im Anschluss daran geht es am 6. Januar in ein sechstägiges Trainingslager nach Doha, am 20. Januar startet dann das Fußballjahr 2024 mit dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Leipzig. Bis dahin ist bei einigen Bayern-Spielern nun Wunden lecken angesagt.