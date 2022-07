Nach Roca und Richards: Wer beim FC Bayern noch auf der Verkaufsliste steht

Marc Roca und Omar Richards sind bereits weg, weitere Spieler könnten ihnen folgen. Die Verkaufskandidaten des FC Bayern im Überblick.

München - Die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen kräftig steigen und auch der Transfer-Sommer im Süden Münchens, an der Säbener Straße, bleibt weiterhin mächtig heiß! Mit Sadio Mané (FC Liverpool), Ryan Gravenberch und Nossair Mazraoui (beide Ajax Amsterdam) hat der FC Bayern bereits drei Deals eingetütet.

FC Bayern möchte Matthijs de Ligt verpflichten

Weitere sind in Planung, aktuell ganz oben auf der Agenda: Matthijs de Ligt, Innenverteidiger von Juventus Turin. Am Montag waren Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Kaderplaner Marco Neppe in Turin, um die Verhandlungen mit Juve fortzuführen. Eine Vollzugsmeldung gab es wenig überraschend noch nicht, der Poker könnte sich noch etwas hinziehen. Klar ist: Der 22-jährige Niederländer will unbedingt zum FC Bayern, jetzt muss sich Salihamidzic mit der "Alten Dame" nur noch auf eine Ablöse einigen. Berichten zufolge könnte Turin bei etwa 80 Millionen Euro einlenken.

Julian Nagelsmann (r.) und Hasan Salihamidzic basteln am Kader für die neue Saison. © imago/MIS

Viel Geld, nachdem die Bayern ja bereits rund 32 Millionen für Mané und 18,5 Millionen für Gravenberch hingelegt haben. Spielerverkäufe könnten da für etwas Entspannung sorgen. Vor allem mit Marc Roca und Omar Richards sind Salihamidzic da schon zwei besonders gute Deals gelungen.

Verkäufe: Zwei Mega-Deals für Salihamidzic

Roca, 2020 nach München für neun Millionen Euro Ablöse gekommen, wurde jetzt für zwölf Millionen Euro an Leeds United verkauft. Fünf weitere Millionen könnten Berichten zufolge durch Boni dazukommen. Noch besser sieht es bei Richards aus: Der Engländer kam im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Reading nach München. Jetzt wurde er für 8,5 Millionen Euro verkauft – Boni noch nicht eingerechnet. Ein satter Gewinn für einen Ergänzungsspieler!

Weitere Abgänge könnten in den nächsten Tagen und Wochen folgen – die Verkaufskandidaten des FC Bayern:

Chris Richards

Hoffenheim und Vereine aus der Premier League sollen Interesse an Chris Richards haben. © imago/Lackovic

Sollte de Ligt kommen, hätte Chris Richards nur wenig Chance auf Einsatzminuten, etliche Innenverteidiger stehen in der Rangordnung über ihm. Dem " " zufolge denkt die TSG Hoffenheim über einen erneuten Deal nach, die letzten beiden Jahre war der US-Amerikaner an die Kraichgauer ausgeliehen. Sowohl eine Leihe als auch eine feste Verpflichtung seien demnach vorstellbar. Auch Klubs aus der Premier League sollen am 22-Jährigen dran sein.

Benjamin Pavard

Benjamin Pavard kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Seite spielen. © IMAGO / Revierfoto

Als die de Ligt-Gerüchte heißer wurden, gab es plötzlich auch Spekulationen um einen möglichen Abgang von Benjamin Pavard. Nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Mazraoui ist der Franzose künftig eher für die Innenverteidigung vorgesehen. De Ligt würde den Konkurrenzkampf verstärken – Berichten zufolge soll der FC Chelsea zuletzt Interesse an einer Pavard-Verpflichtung gehabt haben. Nagelsmann möchte ihn aber behalten, auch weil er so flexibel einsetzbar ist.

Bouna Sarr

Bouna Sarr hat auch weiterhin keine Zukunft beim FC Bayern. © imago/Sven Simon

Der Deal mit Rechtsverteidiger Bouna Sarr lässt sich wohl auch Transfer-Missverständnis beschreiben: 2020 verpflichteten ihn die Bayern für acht Millionen Euro von Olympique Marseille, dabei kam der Senegalese nie über die Rolle des Reservisten hinaus. Die Bayern würden ihn gerne loswerden. Das Problem: Sarr bekommt ein für seine Verhältnisse hohes Gehalt (circa 2,5 Millionen Euro jährlich), das ihm so kein anderer Interessent zahlen würde. Vieles deutet demnach darauf hin, dass der 30-Jährige seinen bis 2024 laufenden Vertrag aussitzen wird.

Marcel Sabitzer

Muss Sabitzer für Wunschspieler Laimer weichen? © imago/Lackovic

Sabitzer kam im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von RB Leipzig, er war einer der Wunschspieler von Nagelsmann. Gegen die hochkarätige Konkurrenz im Mittelfeld hatte der Österreicher in seiner Debütsaison aber häufig das Nachsehen. Die Bayern würden ihn bei einem passenden Angebot wohl ziehen lassen – dieses muss sich aber im Bereich der gezahlten 15 Millionen befinden. Sabitzer selbst möchte gerne bleiben und sich in der zweiten Saison in München durchbeißen. Weil die Bayern jedoch Interesse an Leipzigs Konrad Laimer haben, bleibt Sabitzer einer der heißesten Verkaufskandidaten!

Malik Tillman

Geht es für Malik Tillman nach Schottland? © imago/kolbert-press

Der Nachwuchsspieler soll bei den Glasgow Rangers auf dem Zettel stehen, die Schotten präferieren einen dauerhaften Deal und keine Leihe. Der Vertrag des Offensivmanns in München läuft noch bis 2024, bei einem passenden Angebot könnten ihn die Bayern wohl ziehen lassen.

Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee (r.) und Marcel Sabitzer gehören zu den heißesten Verkaufskandidaten beim FC Bayern. © imago/Sven Simon

Nach einer erfolglosen Leihe bei Parma Calcio startete Zirkzee in der belgischen Liga beim RSC Anderlecht durch. Nun ist er wieder in München, doch wie lange noch? Auch Zirkzee gilt als heißer Verkaufskandidat, die Bayern könnten nur noch in diesem Sommer eine Ablöse für ihn einstreichen. Mit Eric Maxim Choupo-Moting gibt es bereits einen Sturm-Backup, mit viel Spielzeit kann der 21-jährige Zirkzee also nicht rechnen. Ajax Amsterdam und der VfB Stuttgart sollen Interesse am Angreifer haben.

Eric Maxim Choupo-Moting

Choupo-Motings Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. © IMAGO / MIS

Der "kicker" (Montagsausgabe) brachte zuletzt auch einen möglichen Bayern-Abgang von Choupo-Moting ins Spiel. Ob es wirklich dazu kommen wird? Eher unwahrscheinlich! Der Kameruner gilt als perfekter Backup im Angriff und ist auch sonst innerhalb der Mannschaft sehr beliebt. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft noch bis kommenden Sommer.

Serge Gnabry

Gnabry liegt ein Angebot vor, angenommen hat er es aber noch nicht. © imago/Lackovic

Serge Gnabry gehört beim FC Bayern zu den Sonderfällen in diesem Transfer-Sommer: Dem Flügelspieler liegt ein Angebot vor, das er jedoch noch nicht angenommen hat. Die Bayern wollen ihn eigentlich behalten, doch wenn Gnabry das Angebot nicht annimmt, soll ein Verkauf her. Sein Vertrag läuft 2023 aus, die Bosse wollen einen ablösefreien Abgang auf jeden Fall verhindern. Aktuell geht die Tendenz jedoch in Richtung Verlängerung, nach dem Urlaub könnten die Gespräche nun bald wieder aufgenommen werden.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski (l.) will den FC Bayern verlassen, am besten noch in diesem Sommer. © Sven Hoppe/dpa

Eines der heißesten Transfer-Themen – und das seit Wochen! Der Weltfußballer will weg und zum FC Barcelona wechseln, bisher bestehen die Bayern jedoch auf die Erfüllung seines bis 2023 laufenden Vertrags. Die bisherigen Barca-Angebote wurden abgelehnt, nun soll Berichten zufolge zeitnah ein nächstes in Höhe von rund 50 Millionen Euro folgen. Eine Ablöse, bei der die Bayern von ihrer "Basta"-Aussage abweichen und einem Verkauf doch noch zustimmen könnten.

Ein möglicher Verkauf soll noch in dieser Woche eingetütet werden – am Samstag ist die offizielle Team-Präsentation in der Allianz Arena, danach geht es für die Bayern auf USA-Reise. Bis dahin soll auf jeden Fall Klarheit in Sachen Lewandowski herrschen!