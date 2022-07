Ein Hurrykane für den Bayern-Sturm: Robert Lewandowski diese Woche weg?

Englands Weltklasse-Angreifer Harry Kane ist ein Kandidat, um Robert Lewandowski zu beerben - aber wohl erst 2023. "Ein kompletter Spieler, einer der Top-5-Stürmer der Welt", sagt Matthäus der AZ.

München - Englands Weltklasse-Angreifer Harry Kane ist ein Kandidat, um Robert Lewandowski zu beerben - aber wohl erst 2023. "Ein kompletter Spieler, einer der Top-5-Stürmer der Welt", sagt Matthäus der AZ.

Es ist gar nicht lange her, da gab Harry Kane (28) seine persönliche Visitenkarte in der Allianz Arena ab. Am 7. Juni rettete er der englischen Nationalelf per Elfmeter ein 1:1 in der Nations League gegen Deutschland, Manuel Neuer (36) war vom Punkt ohne Chance. Zuvor hatte der Keeper allerdings mehrmals stark Kanes Schüsse pariert, der Stürmer selbst bezeichnete Neuers Leistung als "fantastisch".

FC Bayern hat Harry Kane als Lewandowski-Nachfolger im Blick

Ob sich Kane und Neuer bald beim FC Bayern wiedersehen? Möglich ist es, denn nach AZ-Informationen haben die Münchner den Engländer als Nachfolger von Robert Lewandowski (33) im Blick. Spätestens 2023 wird das Kane-Thema bei Bayern heiß, in diesem Sommer könnte der Stürmer, der bei Tottenham Hotspur noch bis 2023 unter Vertrag steht, zu teuer sein. Spurs-Trainer Antonio Conte will Kane zudem unbedingt halten. Im nächsten Jahr ist der Deal aber möglich. Kanes Marktwert liegt aktuell bei 90 Millionen Euro.

Ein Hurrykane für den Bayern-Sturm! Lothar Matthäus gefällt diese Vorstellung. "Er ist ein kompletter Spieler, einer der Top-5-Stürmer der Welt neben Robert Lewandowski, Erling Haaland, Karim Benzema und Romelu Lukaku", sagte der Sky-Experte und frühere Bayern-Kapitän der AZ: "Kane wäre eine Top-Verstärkung."

Mané und möglicherweise auch de Ligt? "Diese Transfers sind ein Gewinn - auch für die Vermarktung im Ausland"

Laut Matthäus würde Kane nicht nur Bayern, sondern die gesamte Bundesliga schmücken. "Große Namen wie er, Sadio Mané oder Matthijs de Ligt tun der Bundesliga gut." Nach der Verpflichtung von Mané (30) soll auch Juventus-Abwehrboss de Ligt (22) in dieser Transferperiode nach München kommen.

"Das zeigt, dass die Bundesliga interessant ist, diese Transfers sind ein Gewinn - auch für die Vermarktung im Ausland", erklärt Matthäus weiter: "In den vergangenen Jahren haben wir viele Spieler in andere Topligen verloren, jetzt kommen mit Mané und Co. echte Raketen hinzu." Es sei "gut", so Matthäus, "dass sich Bayern mit diesen großen Namen beschäftigt und sie auch bekommt."

FC Bayern möchte im Lewandowski-Poker eine schnelle Lösung

Ein anderer sehr großer Name dürfte allerdings demnächst aus der Bundesliga verschwinden: Lewandowski, der vom FC Barcelona umworben wird.

Wie die AZ weiß, wartet Bayern auf das nächste Angebot der Katalanen. Sollte Barça bereit sein, mehr als 50 Millionen Euro für Lewy zu zahlen, wäre ein Verkauf wahrscheinlich. Bayern will eine schnelle Lösung - möglichst noch vor der Team-Präsentation am Samstag in der Arena und dem Start der US-Tour am Montag.

Sie wollen weg aus München: Robert Lewandowski und seine Anna. © instagram.com/annalewandowskahpba

An diesem Dienstag wird Lewandowski zunächst zurück an der Säbener Straße erwartet, Leistungstests und erste Teile des Mannschaftstrainings stehen an. Nach einem langen Urlaub, den die Familie Lewandowski zuletzt auf Mallorca, Ibiza und Sardinien verbrachte, tritt der Angreifer also offenbar nicht in einen Streik. Er möchte sich bei Bayern in Form bringen - wenn auch nur für einige Tage. Barcelona-Trainer Xavi, mit dem sich Lewandowski auf Ibiza zu einem Gespräch traf, hofft bis zum Wochenende auf einen Abschluss des Transfers.

Matthäus: "Tischtuch zwischen Bayern und Lewy ist zerschnitten"

In der Bayern-Mannschaft wird eine Trennung ohnehin als beste Lösung angesehen, nachdem sich Lewandowski mehrmals für einen Wechsel ausgesprochen hatte. Auch Matthäus befürwortet einen Verkauf. "Das Tischtuch zwischen Bayern und Lewandowski ist zerschnitten", sagte der Rekordnationalspieler: "Man ist das von Klubseite vielleicht auch falsch angegangen, indem man sich um Erling Haaland bemüht hat. Lewandowski hat das als Vertrauensbruch gewertet, er will als zweifacher Weltfußballer die Wahrheit wissen."

Generell habe Lewandowski bei Bayern "alles erreicht und nun eben das Angebot von Barcelona vorliegen", so Matthäus weiter: "Er will eine letzte große Herausforderung in seiner Karriere angehen, und ich denke, man sollte seinem Wunsch nach acht gemeinsamen Jahren nachkommen. So hat es Liverpool ja auch bei Mané gemacht."

Lewandowski hat die Vergangenheit bei Bayern geprägt, Mané soll den Klub in eine erfolgreiche Zukunft führen. Und es kann gut sein, dass ihn Harry Kane bald dabei unterstützt.