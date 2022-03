Nach furiosen DFB-Auftritten: Droht "Bambi" Musiala beim FC Bayern die Bank?

Zuletzt hat Jamal Musiala für die Nationalmannschaft groß aufgespielt - nach der Länderspielpause droht dem Supertalent des FC Bayern aber schon wieder die Bank. Leon Goretzka soll in Freiburg seine lang ersehnte Rückkehr feiern.

München - Jamal Musiala ist wohl der Gewinner der ersten Länderspiele im WM-Jahr 2022. Sowohl gegen Israel (2:0) als auch im Klassiker gegen die Niederlande (1:1) durfte das Top-Talent des FC Bayern von Beginn an ran und zeigte - sowohl im offensiven als auch im defensiven Mittelfeld - eine starke Leistung.

"Bambi" Musiala bringt Hansi Flick ins Schwärmen

"Jeder Einzelne hat gesehen, was für Qualitäten er hat", schwärmte Bundestrainer Hansi Flick nach dem Spiel in Amsterdam am Dienstagabend: "Er weiß sich durchzusetzen und Raum zu erspielen, ist im Eins-gegen-eins sehr gut, kann Tempodribblings." Doch noch wichtiger war für ihn: "Was er heute in der Defensive gemacht hat, war herausragend."

In der deutschen Nationalmannschaft hat "Bambi", wie der schüchterne Deutsch-Engländer von seinen Teamkollegen aufgrund seiner schmächtigen Statur getauft wurde, zum Start ins WM-Jahr also eine erste Duftmarke hinterlassen. Beim FC Bayern wird sich der 19-Jährige in den kommenden Wochen allerdings strecken müssen, um Einsatzzeit zu bekommen.

Bericht: Goretzka-Einsatz in Freiburg fest eingeplant

Mit Leon Goretzka steht der eigentliche Partner von Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich nämlich vor seiner Rückkehr. Der 27-Jährige hat seine hartnäckige Patellasehnenverletzung nun endgültig überwunden und während der Länderspielpause fleißig für sein Comeback geschuftet. Wie der "kicker" berichtet, ist ein Einsatz Goretzkas beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) fest eingeplant - womöglich sogar von Beginn an.

Seit dem 4. Dezember vergangenen Jahres stand der deutsche Nationalspieler nicht mehr für die Münchner auf dem Platz, pünktlich zur entscheidenden Saisonphase kehrt er aber zurück und verschärft damit den Konkurrenzkampf im Mittelfeld entscheidend.

Nagelsmann bescheinigt Musiala den nächsten Entwicklungsschritt

In Abwesenheit des eigentlichen Platzhirschen hatte sich in den vergangenen Wochen Musiala im Mittelfeldzentrum festgespielt und wusste auch auf der defensiveren Position zu überzeugen. "Die Entwicklung ist gut. Dieses Verlässlichkeitsthema wird immer besser", meinte Trainer Julian Nagelsmann vor einigen Wochen über seinen Mittelfeldspieler, der seine Nachlässigkeiten, mit denen er die Hintermannschaft in den Spielen zuvor einige Male in Bedrängnis gebracht hatte, mittlerweile abgestellt hat.

"Das ist auch ein nächster Entwicklungsschritt, den er gerade geht. Dass er einfach über mehrere Spiele hintereinander von Anfang an spielen kann und ein gleiches Niveau erreicht – immer mit Ausschlägen nach oben", konstatierte der Bayern-Coach. Eben jene wird es in den kommenden Wochen auch brauchen, will Musiala in der entscheidenden Saisonphase zu Spielzeit kommen. Dass er die Qualität dazu hat, hat er in der Länderspielpause einmal mehr gezeigt.