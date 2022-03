Ex-Löwe und Kanada-Legende adelt Bayern- Star: "Davies ist eine Ikone"

Alphonso Davies hat in seiner Heimat dem Fußball zu neuem Glanz verholfen. Dafür gibt´s ein großes Lob von seinem Landsmann Rob Friend.

In Kanada für viele ein absolutes Vorbild: Alphonso Davies vom FC Bayern München. (Archivbild)

München - Zum ersten Mal seit 1986 hat sich Kanada wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Nicht nur deshalb herrscht im Land eine Fußball-Euphorie. Auch Alphonso Davies vom FC Bayern München sei dafür ein Grund, meint der ehemalige Bundesligaprofi Rob Friend.

Für den Ex-Löwen, der von 2013 bis 2014 beim TSV 1860 München spielte, ist Davies "längst mehr als ein großartiger Sportler. Davies ist eine Ikone". Der Bayern-Spieler begeistere junge wie ältere Fans in Kanada mit seiner positiven Art, so Friend in einem Interview mit dem "Kicker".

Davies als großes Vorbild in Kanada

Fußballerische Vorbilder – wie Davies heute – gab es für Friend zu seiner aktiven Zeit nicht. "Meine Helden hießen früher noch Wayne Gretzky, Mark Messier und Mario Lemieux, alles Hockeyspieler, weil es ja leider keine großen kanadischen Fußballer gab", erklärte der 29-fache kanadische Nationalspieler.

Alphonso Davies verpasste zwar das entscheidende Spiel seiner Kanadier zur WM-Qualifikation, doch aus der Ferne jubelte der Bayern-Flügelflitzer mit und zeigte sich danach sichtlich gerührt vom Erfolg seiner Nationalmannschaftskollegen.