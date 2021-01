Nach drei Monaten Wartezeit: Manuel Neuer stellt Bundesliga-Rekord von Oliver Kahn ein

Nach dem 1:0- Erfolg in Augsburg kann sich Torhüter Manuel Neuer gleich doppelt freuen. Durch die weiße Weste stellt er einen Rekord von Oliver Kahn ein und schreibt damit Bundesliga-Geschichte.

Manuel Neuer hielt in Augsburg erstmals seit drei Monaten wieder den Kasten sauber.

München - Manuel Neuer hat in der Bundesliga nach fast drei Monaten Wartezeit Oliver Kahns Rekord von Spielen ohne Gegentor eingestellt.

Der Nationaltorhüter konnte sich am Mittwoch beim 1:0 des Tabellenführers beim FC Augsburg über sein 196. Zu-Null-Spiel in Deutschlands Eliteliga freuen. "Man muss ja versuchen, immer besser zu werden", sagte er beim Sender "Sky": "Wer weiß, wer in Zukunft den nächsten Rekord bricht. Es werden auch Torhüter nach mir kommen."

Manuel Neuer: Erste Weiße Weste seit Oktober 2020

Gewertet werden nur Einsätze über 90 Minuten. In den elf Partien davor musste der Weltmeister von 2014 immer mindestens einen Gegentreffer hinnehmen. Vor dem Gastspiel in Augsburg waren die Bayern und Neuer zuletzt beim 5:0 gegen Eintracht Frankfurt am 24. Oktober 2020 ohne Gegentor geblieben.

Die kleine Ergebnis-Krise nach den Spielen gegen Gladbach und Kiel ist für den Nationaltorhüter bereits Geschichte. "Es wurden in den letzten beiden Spielen jetzt gute Resultate erzielt, auch das Spiel gegen Freiburg war gut", sagte Neuer. Bereits am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) geht es für die Münchner in Gelsenkirchen gegen den FC Schalke weiter.