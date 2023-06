Nach der hart errungenen Meisterschaft: So verbringen die Bayern-Stars ihren Urlaub

Mit der Meisterschaft endete eine turbulente Saison für alle Spieler des FC Bayern mit einem Happy End. Auspannen wäre hier angesagt, stünden nicht noch einige Pflichtaufgaben für die Profis an. Trotzdem nutzen die Stars ihre - wenn auch kurze - freie Zeit für den ein oder anderen Urlaub.

München - Die Bayern-Profis verweilen derzeit im wohlverdienten Urlaub. Während es manche Spieler bereits in die Ferne gezogen hat, stehen bei einigen Nationalspielern zunächst noch Länderspiele auf dem Plan.

Erst Länderspiele, dann Sommerurlaub

Nach der hartumkämpften Meisterschaft und der von Negativschlagzeilen überschatteten Saison hätten die Bayern-Stars allen Grund endlich, die Seele baumeln zu lassen. Bei einigen Nationalspielern heißt es im Juni aber noch einmal: Trikot anziehen, Stutzen hoch und Fußballschuhe binden.

So zum Beispiel beim DFB-Quartett bestehend aus Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala und Leroy Sané. Für die deutsche Auswahl geht es am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine, am 16. Juni in Warschau gegen Polen und am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Ähnliches gilt für elf weitere Akteure des FC Bayern. Ryan Gravenberch wird sogar ein Turnier bestreiten und mit der Niederlande bei der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien antreten.

Einige Stars nutzen die Pause für einen Kurzurlaub

Trotzdem sind einige Spieler bereits in ihre Flieger gestiegen und nutzen die freien Tage für einen Urlaub ganz nach ihrem persönlichen Geschmack. Während manche Stars wie etwa Benjamin Pavard und Matthijs de Ligt ihre Handy aus lassen und ihre freie Zeit nicht mit der Öffentlichkeit teilen, geben die meisten Spieler einen Einblick, wo sie sich gerade rumtreiben. Wir geben euch einen Überblick, wo es die Bayern-Stars hin verschlagen hat.

Joao Cancelo schaltet auf den Kapverden ab - ungewisse Zukunft hin oder her

Wie es für Joao Cancelo weitergeht, ist unklar. Manchester Citys Trainer Pep Guardiola möchte den Portugiesen gerne verkaufen. Ein Wechsel nach Spanien - etwa zum FC Barcelona - steht im Raum. Bei den Bayern wird Cancelo nach der Verpflichtung wohl nicht bleiben, nachdem die Münchner kurz vor der Verpflichtung von Landsmann Raphael Guerreiro stehen.

Neues über Cancelos Zukunft wird es wohl erst im weiteren Verlauf des Sommers geben, daher tut der 29-Jährige gut daran, seine freien Tage zu nutzen, ehe es auch für ihn zur portugiesischen Nationalmannschaft geht.

Leroy Sané verbringt Zeit mit seiner Familie

Gemeinsam mit seiner vierjährigen Tochter Rio Stella entspannt der Familienvater am Pool. Lässt sich leben, gerade jetzt, wo die Temperaturen in Deutschland auf Sommer umgeschlagen haben. Da kann eine Abkühlung im Pool nicht schaden.

Auch Goretzka entspannt am Pool - aber wohl in der Ferne

Frustbewältigung à la Goretzka: Sollte die bittere Wechselgeschichte vom letzten Bundesligaspieltag beim Nationalspieler auch noch Tage danach tief gesessen haben: Bei dieser Kulisse kann man wohl langsam darüber hinwegsehen. © Instagram/ Leon Goretzka

Leon Goretzka tut es seinem DFB-Kollegen gleich und nutzt die freien Tage ebenfalls, um am Pool zu regenerieren. Im Gegensatz zu Leroy Sané zog es Goretzka und seine Freundin wohl nach Ibiza. Essen bekommen die beiden von einem Privatkoch aus der Baleareninsel zubereitet, gemeinsam lassen sie es sich unter der Mittelmeersonne gut gehen.

Thomas Müller wie gewohnt bodenständig unterwegs

Thomas Müller genießt die freie Zeit mit seiner Frau Lisa und den gemeinsamen Pferden auf einem Ausritt durch den Wald. Er wurde von Hansi Flick nicht zur Nationalmannschaft nominiert und kann daher vollkommen abspannen.

Manuel Neuer schuftet an Comeback - Entspannung an den bayrischen Seen

Als einiger der wenigen Profis arbeitet Manuel Neuer weiterhin an der Säbener Straße, um zur Saisonvorbereitung wieder voll einsatzfähig zu sein und seiner Mannschaft wieder als Kapitän und Rückhalt zu dienen. In Bayern gibt es jedoch genug Möglichkeiten, um auch mit kurzer Anreise einen Urlaubstag zu genießen.

Nach der Länderspielpause haben die Bayern-Stars etwas länger Pause, ehe dann vom 15. bis 20. Juli das erste Trainingslager der neuen Saison am Tegernsee stattfindet und es nur wenige Tage später im Rahmen der "Audi-Summer-Tour" am 24. Juli nach Tokio geht.