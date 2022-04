Muskuläre Probleme: FC Bayern gegen Arminia Bielefeld ohne Hernández und Coman

Sowohl vorne als auch hinten dezimiert: Gegen Bielefeld muss der FC Bayern am Ostersonntag ohne Kinglsey Coman und Lucas Hernández auskommen.

München – Julian Nagelsmann muss im Spiel des FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) bei Arminia Bielefeld auf Verteidiger Lucas Hernández und Außenstürmer Kingsley Coman verzichten. "Beide konnten am Samstag im Abschlusstraining nicht mitwirken und sind nicht mit nach Bielefeld gereist", teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mit. Nagelsmann hatte am Freitag von muskulären Problemen bei beiden Profis berichtet.

Bayern gegen Bielefeld: Sarr wieder fit, Süle noch nicht

Bouna Sarr sei "nach überstandenen Patellasehnenproblemen hingegen wieder eine Option für den Kader", schrieben die Bayern, die mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung des zehnten Meistertitels in Serie machen können. Abwehrspieler Niklas Süle steht wie erwartet nach einer Grippe noch nicht zur Verfügung.