Musiala knackt Rekord beim FC Bayern – reicht es zum Golden Boy?

Jamal Musiala ist in absoluter Topform. 13 Tore für den FC Bayern egalisieren einen alten Rekord von Uli Hoeneß. Holt er sich jetzt auch noch den Golden Boy Award?

München – Viele junge Fußballspieler erzählen oft Geschichten, sei es bei Instagram und Co. Dann gibt es aber auch Spieler, die in jungen Jahren Geschichte schreiben. Jamal Musiala vom FC Bayern ist einer davon. Schon jetzt ist der Youngster richtig gut in die Saison gekommen und hat einen Tor-Rekord von Bayern Legende Uli Hoeneß eingestellt.

Jamal Musiala im Moment einer der formstärksten Bayern-Spieler

Man kann schon ins Schwärmen geraten, wenn man Jamal Musiala von der Tribüne in den ersten zwei Bayern-Spielen beobachtet hat. Mit drei Toren und einer Vorlage hat er ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Nicht nur die Bayern-Fans sind angetan vom jungen Wirbelwind. Auch Tribünengast und Nationalelf-Trainer Hansi Flick applaudierte anerkennend. Das Ticket für die Winter-WM hat Musiala fast schon sicher. Zudem reist er mit einem Tor-Rekord an.

Ein Rekord von Uli Hoeneß ist geknackt von Musiala

Mit seinem Doppelpack gegen Eintracht Frankfurt hat sich der DFB-Spieler auf eine Ebene mit Bayern-Legende Uli Hoeneß katapultiert. 13 Tore für den FC Bayern stehen für ihn jetzt auf der Habenseite. Der einzige Spieler, dem ebenso viele Tore gelangen, bevor er 20 wurde, ist Hoeneß.

53 Spiele hat Musiala bereits für die Bayerm absolviert. Es werden weitere Folgen. Bleibt er dabei so treffsicher, fällt mit ziemlicher Sicherheit auch noch der ein oder andere Rekord. Die ersten Vereinslegenden dürfen zittern, werden ihm die Rekorde aber sicher gönnen.

Coach Nagelsmann lobt seinen Spieler

Auch Coach Nagelsmann weiß um die Qualität seines Spielers und um die öffentliche Aufmerksamkeit: "Er ist ein super Kerl, sehr freundlich und wissbegierig. Er neigt nicht dazu, Höhenluft zu haben oder komische Gedanken zu fassen. Er wurde gelobt – zu recht. Das ist auch okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass er abhebt."

Die Golden Boy Verleihung 2022 - Hat Musiala eine Chance?

Im Herbst wird wieder der beste Jugendspieler Europas – der Golden Boy – gewählt. Die veranstaltende Redaktion der italienischen Sportzeitung Tuttosport hat bereits eine Liste von 100 U21-Spielern veröffentlicht. Aus diesen Spielern wird der Gewinner des Golden-Boy-Awards ermittelt. Die gute Nachricht: Musiala steht mit drauf. Nach dem dritten Platz im letzten Jahr könnte es für ihn diesmal noch höher hinausgehen.