"Müssen Stabilität reinbringen": Tuchel warnt vor Augsburg – und will den nächsten Bayern-Rekord

Es wäre der nächste Meilenstein für den an Rekorden so reichen FC Bayern. Mit einem Sieg im Derby gegen den FC Augsburg könnte die 4.000-Punkte-Marke in der Bundesliga geknackt werden.

München - Ein 5:3, ein 5:2 und ein - nein, kein Fehler im beliebten Spiel "Setzen Sie diese Reihe fort!" – 0:1. So lautet die Bilanz des FC Bayern in den Duellen mit Nachbar FC Augsburg in der vergangenen Saison. In der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Liga. Jenes 0:1 vom 17. September 2022 in Augsburg schüttelte die Münchner so richtig durch. Einen Tag später, dem ersten Wiesn-Sonntag, ging es in Mannschaftsstärke samt Familien aufs Oktoberfest. Sauertöpfisch, gereizt.

Dabei entstand ein – aus heutiger Sicht – legendäres Foto. Es prosteten in die Kamera: Sportdirektor Hasan Salihamidzic, Cheftrainer Julian Nagelsmann mit Lebensgefährtin Lena Wurzenberger sowie das Ehepaar Svenja und Oliver Kahn – mit fünf Maßkrügen und einem Lächeln, das von Lena. Nun ja die Paare sind noch liiert, die drei Großkopferten und der Verein längst geschieden – lediglich der Vertrag des ehemaligen Trainers wurde noch nicht aufgelöst.

Ernste Mienen nach der Augsburg-Pleite: Die damaligen Bayern-Verantwortlichen Hasan Salihamidzic, Julian Nagelsmann und Oliver Kahn (v.l.). © IMAGO / FC Bayern München

FC Augsburg vor dem Duell gegen den FC Bayern angriffslustig: "Dann ist da was zu holen"

Am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) steigt wieder das Derby FCB gegen FCA, bereits zum 25. Mal – Tusch! – in der Bundesliga. In den bisherigen 24 Partien gewannen die Münchner 18 Mal, lediglich vier Mal (bei zwei Unentschieden) die Fuggerstädter. Trainer Enrico Maaßen und die Seinen, furios wie (vogel-)wild mit einem 4:4 gegen Mönchengladbach in die Saison gestartet, tragen dieses unberechenbare Element in sich, dazu die nötige Portion Ärger-Potenzial.

"München ist eine harte Nuss, da kannst du richtig auf die Glocke kriegen – oder die Überraschung schaffen", sagte Maaßen und kündigte vollmundig an: "Wir wollen unser Spiel spielen und ihnen auf den Sack gehen, wollen nervig sein. Dann ist da was zu holen."

Nächster Bundesliga-Meilenstein für den FC Bayern gegen Augsburg?

Und das trotz des Heimdebüts von Bundesliga-Rekordtransfer Harry Kane? Nach seinem Premieren-Tor zum Liga-Auftakt in Bremen (4:0) könnte der neue Mittelstürmer bei seinem Heimdebüt dazu beitragen, dass sein neuer Arbeitgeber in eine neue Dimension vorstößt. In der ewigen Bundesliga-Tabelle stehen die Bayern aktuell bei 3,998 Punkten aus exakt 1977 Bundesliga-Spielen (zur Info: bei der Berechnung wurde die bis zur Saison 1995/96 geltende Zwei-Punkte-Regelung auf die Drei-Punkte-Regelung umgerechnet).

Diesen Sonntag könnten mit einem Erfolg gegen Augsburg die Bundesliga-Zähler 3.999, 4.000 und 4.001 aufs Konto des Rekordmeisters wandern. Die 4.000-Punkte-Schallmauer wäre durchbrochen, natürlich als erster Verein. Selbstredend. Zweiter in diesem Ranking ist Vizemeister Borussia Dortmund mit 3.082 Punkten, da liegen also fast 1.000 Zähler dazwischen. Nur mal so: 102 Punkte gibt es pro Saison maximal zu gewinnen – bei 34 Siegen an 34 Spieltagen.

"Wir wollen die Aufs und Abs verringern": Trainer Thomas Tuchel mahnt zur Konstanz beim FC Bayern

Was noch nie einem Verein gelungen ist. In der Saison 2012/13 holte Bayern unter Trainer Jupp Heynckes 91 von 102 möglichen Zählern, die punktetechnisch erfolgreichste Spielzeit der Bundesliga-Geschichte. In jenem Erfolgsjahr – und auch deshalb wurde es die erste Triple-Saison – sowie in der darauffolgenden Spielzeit 2013/14 unter Neu-Trainer Pep Guardiola gelangen den Münchnern jeweils 29 von 34 Spielen. Ebenfalls ligaweit unerreicht.

Die bajuwarischen Punktemonster waren immer dann besonders stark, wenn es vorne bumm machte – ob wegen des legendären Gerd Müller, der im August vor zwei Jahren verstorben ist, oder durch Robert Lewandowski. 1971/72 erzielten die Bomber-Bayern 101 Treffer, 2019/20 verfehlten die Lewy-Bayern diese Bestmarke lediglich um einen Treffer.

Und unter Tuchel? Mit dem britischen Ballermann Harry Kane hat Bayern ein dickes Pfund für die Jagd nach neuen Rekorden. Tuchel setzt ganz allgemein auf mehr Konstanz. "Wir wollen unbedingt die Aufs und Abs verringern, sowohl im Spiel als auch zwischen den Spielen", forderte er, "wir müssen da im positiven Sinne Stabilität reinbringen, damit die Ausschläge deutlich geringer werden." 1986/87 und 2012/13 (!) verloren die Bayern jeweils nur eine Partie im gesamten Saisonverlauf. Komplett ungeschlagen? Wäre wieder was Neues!