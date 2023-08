Daniel Peretz: DFB-Schreck, Israel-Held und frischverliebt – so tickt der neue Torwart des FC Bayern

Nach knapp zwei Jahrzehnten bei seinem Jugendklub Maccabi Tel Aviv wechselt Daniel Peretz (23) zum FC Bayern. Aber welche Qualitäten bringt der bisher weitgehend unbekannte Keeper mit nach München? Und wie sieht es bei ihm privat aus? Die AZ stellt den Keeper vor.

München - Die Lösung der Torwartfrage beim FC Bayern heißt Daniel Peretz (23). Der "israelische Neuer", wie ihn jüngst Landsmann und Ex-Bundesligaprofi Almog Cohen in der "Bild" nannte, wechselt an die Isar.

Fünf Millionen Euro plus mögliche Boni zahlt der Rekordmeister für Peretz an Maccabi Tel Aviv. In München soll der 1,90 Meter große Hüne noch am Freitag seinen Medizincheck absolvieren und anschließend einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Daniel Peretz könnte gegen Augsburg erstmals im Kader des FC Bayern stehen

Dementsprechend hieß es am Donnerstag Abend für Peretz Abschied nehmen von seinem Jugendklub. "Ich werde immer ein Fan von diesem Verein bleiben", sagte der Keeper in einem emotionalen Video, das Maccabi nach dem 4:1-Erfolg in der Qualifikation für die Conference League veröffentlichte. Von den Fans und seinen Mitspielern im Stadion verabschiedete sich Peretz unter Tränen.

Schon am Sonntag könnte der 23-Jährige dann erstmals im Kader der Münchner stehen, zunächst als Backup für Sven Ulreich (35). Nach der Rückkehr von Manuel Neuer (37) soll der Israeli mit deutschen Wurzeln zunächst die neue Nummer drei werden. Auf lange Sicht traut man Peretz aber durchaus zu, in die großen Torwarthandschuhe von Neuer zu schlüpfen.

Doch was zeichnet Peretz aus? Wie tickt der neue Bayern-Keeper und wie verlief die bisherige Laufbahn des 23-Jährigen? Die AZ stellt ihn vor:

Herkunft: Daniel Peretz wurde in Tel Aviv geboren

Daniel Peretz wurde am 10. Juli 2000 in Tel Aviv in Israel geboren und wuchs in einer jüdischen Familie auf. Wegen seiner deutschen Vorfahren besitzt er neben dem israelischen auch einen deutschen Pass und spricht Deutsch. Im zarten Alter von sechs Jahren steckten ihn seine Eltern in die Jugendakademie von Lokalmatador Maccabi Tel Aviv. Dort wurde er zunächst als Feldspieler eingesetzt.

Erst bei einem Bummel mit seiner Mutter durch ein Kaufhaus entscheid sich der kleine Peretz Torwart zu werden. Er erspähte in einer Auslage Torwarthandschuhe und wusste sofort: Die will ich tragen. In den kommenden Jahren durchlief Peretz sämtliche Jugendmannschaften von Maccabi, immer mit dem großen Ziel, selbst eines Tages im Gehäuse des Traditionsklubs von Tel Aviv zu stehen.

Daniel Peretz gab im November 2022 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft in Israel

Durch seine starken Leistungen wurde schnell auch der israelische Verband auf Peretz aufmerksam. So stand er ab der U17 auch für die Nationalmannschaft Israels zwischen den Pfosten. Im November 2022 gab Peretz dann sogar im Freundschaftsspiel gegen Zypern sein Debüt für die A-Elf. Um sich ins Rampenlicht zu spielen, entschied sich Peretz bei der EM in Rumänien und Georgien nochmal für die U21 Israels aufzulaufen.

Dabei wurden die Bayern-Scouts auf den Torhüter aufmerksam. Denn ausgerechnet gegen die DFB-Junioren zeigte Peretz, dass er ein echter Elfmeterkiller ist.

So führte er Israels U21-Nationalmannschaft mit zwei gehaltenen Elfmetern gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam nahezu im Alleingang ins EM-Halbfinale. "Er hat ein sehr beeindruckendes Turnier gespielt. Das war der Moment, als wir uns entschieden, dass er eine gute Option ist", bestätigte jüngst auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

Daniel Peretz entwickelte sich zum Publikumsliebling bei Maccabi Tel Aviv

Auch bei seinem Verein Maccabi entwickelte sich Peretz zu einem Star, der das Scheinwerferlicht liebt. Nach einer einjährigen Leihe in die dritte israelische Liga kehrte der Torhüter im Sommer 2020 nach Tel Aviv zurück. Dort gab er wenig später sein Profidebüt und etablierte sich zum Stammkeeper bei dem Verein, bei dem er als kleiner Junge im Stadion noch seine Idole von außen anfeuerte.

In 70 Partien in der Israeli Premier League und 30 Auftritten im Europapokal avancierte Peretz zum Publikumsliebling. Mit seinen Fähigkeiten auf der Linie, seinem Instinkt bei Elfmetern und seinem Auge im Spielaufbau verzückte er regelmäßig die rund 29.000 Zuschauer im Bloomfield Stadium.

Daniel Peretz: Mit Freundin Noa Kirel im Gepäck geht es nach München

Aber nicht nur bei den Anhängern von Maccabi wurde Peretz bekannt. Spätestens seit den Wechselgerüchten zum Rekordmeister wurde der 23-Jährige zum Star in seinem Heimatland.

Selbst Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach den Transfer zuletzt in einer Kabinettssitzung an. "Es ist möglich, dass wir auch Daniel Peretz für die deutsche Verteidigung spenden", sagte der 73-Jährige in Anspielung auf den Verkauf des israelischen Verteidigungssystems Arrow 3 an Deutschland.

Und privat? Da schwebt Peretz auf Wolke sieben. Doch bisher still und heimlich. Denn seine Flamme ist in Israel keine Unbekannte: Noa Kirel (22). Die Sängerin ist spätestens seit dem ESC ein echter Star in Israel. Dort sicherte Kirel ihrem Heimatland einen souveränen dritten Platz.

Auch abseits der Bühne zieht die Brünette die Blicke auf sich. Kirel zeigt auf Instagram gerne Haut, posiert in sexy Unterwäsche. Nun soll die Liebe zwischen beiden endlich offiziell gemacht werden. Peretz soll seine Freundin im Gepäck mit nach München nehmen. Dort wollen sie erstmals als Paar auftreten.

FC-Bayern-Keeper Sven Ulreich über Daniel Peretz: "Guter Fang für die Zukunft"

Zum Star beim FC Bayern will sich auch Peretz entwickeln. So will der Keeper den dritten Platz im Torwartranking beim Rekordmeister auf lange Sicht dem Anschein nach aber nicht behalten. Vielmehr spekuliert der Torhüter darauf, die Nummer eins zu werden. Dafür muss Peretz aber vor allem noch an seiner Passquote arbeiten. Die liegt derzeit noch bei schlappen 70 Prozent.

Um das noch zu verbessern, hat Peretz mit Neuer und Ulreich gleich zwei echte Routiniers vor sich. Passend dazu sagte Ulreich nach dem Startsieg gegen Bremen (4:0): "Er ist ein guter Fang auch für die Zukunft, der sich bei uns entwickeln kann. Der hat mit Manu und mir gute Leute, um ein bisschen was zu lernen." Gelingt das, steht Peretz womöglich eine verheißungsvolle Zukunft in München bevor.