Mittelfeld-Sorgen beim FC Bayern: Goretzka und Tolisso fehlen - Musiala dabei

Die Personaldecke im Mittelfeld des FC Bayern wird immer dünner: Beim Auswärtsspiel in Stuttgart müssen die Münchner offenbar auf Leon Goretza und Corentin Tolisso verzichten. Jamal Musiala hingegen ist trotz eines Mittelhandbruchs dabei.

© via www.imago-images.de (www.imago-images.de)

München - Dem FC Bayern droht im zentralen Mittelfeld ein Engpass. Corentin Tolisso und Leon Goretzka werden beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart am Dienstag (18.30 Uhr, Sky und ) verletzungsbedingt ausfallen. Das berichtete der TV-Sender "Sky" am Dienstagnachmittag. Das Duo soll demnach in München geblieben sein.

Tolisso war bereits beim 2:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen den FSV Mainz 05 aufgrund muskulärer Probleme vorzeitig ausgewechselt worden. Noch nicht sicher hingegen ist ein Einsatz von Jamal Musiala, der sich im Spiel gegen Mainz den Mittelhandknochen gebrochen hatte. Der 18-Jährige trägt aktuell eine Schiene und dürfte spielen. Dem Bericht zufolge stieg Musiala zumindest in den Mannschaftsbus, der sich in Richtung Stuttgart aufmachte.

Goretzka fehlt weiterhin

Neben Joshua Kimmich, für den die Hinrunde nach seiner Corona-Infektion beendet ist, fiel zuletzt auch Leon Goretzka aufgrund von Muskelproblemen aus. "Wir entscheiden je nach Schmerz, ob er mitkommen kann oder nicht", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Montag. Wie sich nun herausstellt, waren die Schmerzen bei Goretzka offenbar zu groß. Zudem fällt Marcel Sabitzer mit Wadenproblemen sicher aus, Eric Maxim Choupo-Moting fehlt wegen der Nachwirkungen seiner Corona-Infektion.