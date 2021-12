Matchwinner Jamal Musiala und Kingsley Coman: Bayerns stille Helden

Kingsley Coman und Jamal Musiala drehen mit ihren Toren die Partie gegen Mainz und bescheren Bayern den nächsten Sieg. Musiala hat sich zudem impfen lassen. "Ich freue mich", sagt Nagelsmann dazu.

Robert Lewandowski? Hat in den letzten beiden Bayern-Spielen keinen Treffer erzielt, nicht beim 3:0 in der Champions League gegen Barcelona, nicht beim 2:1 gegen die Mainzer. So was ist dem Toptorjäger in dieser Saison noch nicht passiert. Was belegt?

Ausnahmsweise stand nicht Robert Lewandowski auf der Torschützenliste

Ein Kriselchen? Nein, eher der Beleg für die unfassbare Torquote des 33-Jährigen, dem noch zwei Treffer fehlen, um die Marke der meisten Tore im Kalenderjahr von Gerd Müller aus dem Jahr 1972 (42 Tore) zu egalisieren. Auch die anderen üblichen Tor-Verdächtigen wie Leroy Sané, Serge Gnabry und Thomas Müller gingen leer aus in der Allianz Arena.

Dass die Bayern erstmals seit Februar 2020 (0:0 gegen Leipzig) in der Bundesliga nicht torlos blieben und in der 62. Partie in Folge mindestens ein Mal erfolgreich waren (Rekord: 65 Partien) haben sie Kingsley Coman und Jamal Musiala, teaminterner "Spitzname Bambi", zu verdanken.

Beide im Vergleich zu Müller & Co. eher introvertierte und zurückhaltende Typen drehen mit ihren Treffern in der 53. und 74. Minute das Spiel gegen Mainz. King & Bambi, die stillen Helden des dritten Adventswochenendes.

Coman traf bereits zum vierten Mal

Für Coman war es der vierte Saisontreffer (im erst neunten Liga-Einsatz). Der Franzose hat sein Torjäger-Gen entdeckt - dank Julian Nagelsmann.

"Ich habe, ehrlich gesagt, nicht allzu viel mit ihm gemacht. Er ist gesund und fit, hat keine Probleme. Ich habe schon oft betont, dass er ein Spieler ist mit einer herausragenden Qualität, welche man in Europa nicht häufig findet: Dieses Eins-gegen-Eins aus dem Stand, mit diesen Bewegungen und Haken mit Tempo, dieser Speed in die Tiefe. Und er hat eigentlich einen herausragenden Torabschluss", sagte der Bayern-Trainer, "ich finde, dass er das in den letzten Jahren ein bisschen mit zu viel Gewalt gemacht hat. Deswegen hatte er, gemessen an seiner Qualität, eine viel zu schlechte Quote. Jetzt hat er eine gute Quote und wieder ein gutes Tor gemacht. Außerdem ist er ein sehr guter Charakter, der immer Gas gibt und total glücklich ist, dass er gesund ist."

Nagelsmann macht Coman zum Torjäger

Im September musste sich Coman einer kleinen Herz-OP unterziehen und vier Spiele pausieren. Natürlich ein großer Schrecken, verbunden mit vielen Zweifeln. Nun fühlt er sich besser und fitter denn je. Sein Vertrag läuft 2023 aus, die Gespräche stocken.

"Ich will ihn noch mehrere Jahre behalten", so Nagelsmann, während Coman meinte: "Vielleicht haben wir bald Neuigkeiten. Die Tür ist nicht zugeschlagen, hier zu bleiben." Ausgang offen.

Musiala ist die Zukunft

Musialas Vertrag läuft bis 2026, "der Bambi-Schutz ist irgendwann weg, er verlässt gerade diesen Status, dann geht es um Verlässlichkeit", sagte Nagelsmann: "Ich bin nicht erstaunt über Jamals Leistungen. Er hat einfach eine große Qualität und ein großes Talent. Er muss sich sein Straßenfußballer-Gen unbedingt beibehalten. Auch defensiv entwickelt er sich weiter, gerade auf dieser Position, das hat man gegen Barcelona und Mainz gesehen."

In beiden Partien nahm er die Rolle des verletzten Leon Goretzka im Zentrum ein, machte die Sache nicht nur wegen des Tores auf der ungewohnten Sechser-bzw. Achter-Position sehr gut.

Und: Shootingstar Musiala ließ sich im November erstmals gegen Corona impfen."Ich freue mich, dass er geimpft ist und wir damit in der Rückrunde hoffentlich keine Probleme mehr haben werden", sagte Nagelsmann und betonte: "Das wünsche ich mir auch für die gesamte Gesellschaft."