Mit Rummenigge im Aufsichtsrat: Das sind die Wunschspieler des FC Bayern

Karl-Heinz Rummenigge gibt sein Comeback beim FC Bayern und zieht in den Aufsichtsrat ein. Bei Transfers wird nun seine große Erfahrung gefragt sein. Die AZ erklärt, wer die Wunschspieler sind.

In der Allianz Arena und bei FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel kein Unbekannter: Raphael Guerreiro steht beim Rekordmeister auf der Wunschliste.

München - Vor der wohl heißesten Transferphase seit 2012 setzt der FC Bayern auf die geballte Erfahrung seiner Alphatiere: Karl-Heinz Rummenigge (67), der langjährige Vorstandschef, gibt sein Comeback in der Führungsetage der Münchner, er wurde wie erwartet am Dienstagnachmittag in den Aufsichtsrat berufen.

"Eine der großen Persönlichkeiten des Clubs": Rummenigge mit Comeback beim FC Bayern

"Er ist eine der großen Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Klubs, jeder kennt seine Verdienste", sagte Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer (68) über Rummenigge: "Seine Erfahrung, seine Fachkompetenz und sein internationales Netzwerk werden uns enorm helfen, damit der FC Bayern auch in Zukunft weiter erfolgreich ist."

Rummenigge, dessen Meinung auch zuletzt schon immer wieder eingeholt wurde, erklärte: "Dem Aufsichtsrat danke ich für das Vertrauen und freue mich, dem FC Bayern in diesem Gremium künftig zur Seite zu stehen. Ich hatte das große Glück und die Ehre, mit diesem Klub viele Erfolge zu feiern, deshalb komme ich der Bitte des Aufsichtsrats gerne nach."

FC Bayern: Kahn und Salihamidzic raus, Hoeneß und Rummenigge (wieder) drin

Rummenigge wird dem neuen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) als wichtiger Berater ebenso zur Seite stehen wie Uli Hoeneß (71). Der Ehrenpräsident, wie Rummenigge im neunköpfigen Aufsichtsrat vertreten, war ja sowieso nie wirklich weg. Doch nach dem Aus von Oliver Kahn (53) und Hasan Salihamidzic (46) wird der Mr. FC Bayern aktiver ins Tagesgeschäft eingreifen.

Zurück in die Zukunft. Nach chaotischen Monaten sollen Hoeneß und Rummenigge den Klub befrieden und gemeinsam mit Trainer Thomas Tuchel (49) den Kader verstärken.

Eine gute Konstellation – findet Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus (62). Rummenigges Rückkehr sei eine "großartige Nachricht. Seit zwei Jahren erkläre ich regelmäßig, dass Kalle dem Klub mehr fehlt als jeder andere", erklärte Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Rummenigge im Aufsichtsrat: "Kalle hat den FC Bayern repräsentiert wie kein Zweiter"

Rummenigge sei "ein Mann von Welt, der diesen Verein über Jahrzehnte in den Gremien Europas und der Welt vertreten hat", meinte Matthäus weiter: "Uli Hoeneß hat den Verein erschaffen, aber Kalle hat ihn repräsentiert wie kein Zweiter."

Rummenigges Erfahrung und sein großes Netzwerk möchte Bayern nutzen, um die nötigen Transfers in diesem Sommer zu tätigen. Ein Salihamidzic-Nachfolger als Sportvorstand oder Sportdirektor ist derzeit noch nicht in Sicht. Hoeneß kündigte im "Kicker" an, dass man sich bei der Suche Zeit lassen wolle. Bis spätestens Weihnachten soll diese Position besetzt sein. Ob Kaderplaner Marco Neppe (36) eine Zukunft bei Bayern hat, ist offen.

Transfers beim FC Bayern: Declan Rice ist Tuchels Wunschspieler

Und so gehen vorerst Tuchel, Hoeneß, Rummenigge und Dreesen gemeinsam auf Shopping-Tour. Inzwischen zeichnet sich immer deutlicher ab, wer die Wunschspieler sind. Im zentralen Mittelfeld gilt Declan Rice (24), der englische Nationalspieler von West Ham United, als Top-Kandidat. Laut Sky hat Tuchel schon mit dem Sechser telefoniert.

Mittelfeldkämpfer aus England: Declan Rice. © Tom Weller/dpa

Die „Bild“ berichtet von einem persönlichen Treffen vor letzte Woche in London. Wie die AZ erfuhr, wollte Tuchel Rice bereits in seiner Zeit als Chelsea-Coach verpflichten. Klappt es nun im zweiten Anlauf? Rice, der auch von Arsenal umworben wird, würde wohl mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten.

Wiedersehen mit Tuchel? FC Bayern hat Raphael Guerreiro im Blick

Sündhaft viel Geld – aber offenbar nicht unmöglich für Bayern. Denn es kündigen sich auch einige Abgänge an. Im Sturm könnte Dusan Vlahovic (23) die erhoffte Verstärkung sein. Laut „Tuttosport“ wurde ein erstes Bayern-Angebot über 50 Millionen Euro abgelehnt.

Torjäger bei Juventus Turin: Dusan Vlahovic. © Tom Weller/dpa

Italien-Insider Rummenigge dürfte bei diesem Transfer seine Kontakte spielen lassen. Als Defensiv-Allrounder ist zudem Dortmunds Raphael Guerreiro (29) im Gespräch. Der Portugiese würde keine Ablöse kosten.