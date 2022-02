Misimovic im AZ-Interview: "Einer wie Thiago fehlt den Bayern"

Ex-Mittelfeld-Star Misimovic spricht in der AZ über die Münchner, Goretzka, Wirtz und die Ukraine: "Vieles kommt da wieder hoch bei mir."

München - AZ-Interview mit Zvjezdan Misimovic: Der 39-jährige Bosnier spielte von 1996 bis 2004 beim FC Bayern, 2009 wurde er mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister. Heute lebt "Zwetschge" mit seiner Familie in seiner Geburtsstadt München.

AZ: Herr Misimovic, in diesen Kriegstagen in der Ukraine ist Fußball nur nebensächlich. Wie erleben Sie die Krise?

ZVJEZDAN MISIMOVIC: Wir haben noch im Oktober mit Bosnien dort in der WM-Qualifikation gespielt, die Ukraine ist ein wunderschönes Land. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass in Europa ein solcher Krieg passiert. Es ist eine schlimme Situation.

Ex-Bayer Zvjezdan Misimovic. © imago images/Aleksandar Djorovic

Sie sind Bosnier, in München geboren. Fühlen Sie sich bei den Bildern aus der Ukraine an den Jugoslawien-Krieg erinnert?

Ja. Vieles kommt gerade wieder hoch bei mir, was damals im ehemaligen Jugoslawien passiert ist. Ich denke an die Menschen in der Ukraine.

"Einer wie Thiago fehlt den Bayern"

Sie arbeiten inzwischen als Sportdirektor beim bosnischen Fußballverband und verfolgen die Bundesliga weiter genau: Wie knifflig wird die Aufgabe für ihren Ex-Klub FC Bayern an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt?

Bayern hatte zuletzt nicht die passenden Ergebnisse, geht aber als Favorit in die Partie. Frankfurt wirkt nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Ich bin sicher, dass Bayern am Ende der Saison wieder Meister wird, die Qualität in der Mannschaft ist am höchsten. Und Borussia Dortmund ist einfach nicht konstant genug, die Schwächephase der Bayern hat Dortmund nicht ausgenutzt.

Dennoch: Bayern spielt derzeit nicht so dominant wie in weiten Teilen der Hinrunde. Liegt das am Fehlen von Manuel Neuer, Alphonso Davies und Leon Goretzka?

Diese drei Spieler sind kaum zu ersetzen. Über Manu brauchen wir nicht reden, er ist seit Jahren der weltbeste Torhüter. Davies fehlt mit seiner Schnelligkeit und Präsenz, Goretzka genauso. Mit seiner Power erinnert mich Goretzka immer an Michael Ballack.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sagte zuletzt, dass es keinen Akteur geben würde, der das Spiel im Mittelfeld mal beruhigt. Stimmt das?

Der Trainer kann das immer am besten einschätzen. Klar ist: Thiago hat das Spiel an sich gerissen, einer wie er fehlt den Bayern aktuell, einen solchen Spielertyp sehe ich nicht im Kader.

"Da muss man sich als Mannschaft erst wieder neu orientieren"

Ist das Münchner Aufgebot insgesamt zu dünn besetzt?

Ich bin schon der Meinung, dass der Kader nicht so stark aufgestellt ist wie in den vergangenen Jahren. Es gab schmerzhafte Abgänge wie die von David Alaba, Jérôme Boateng oder eben Thiago. Da muss man sich als Mannschaft erst wieder neu orientieren und finden.

Was trauen Sie dem FC Bayern in der Champions League zu?

Es geht ja erst ab dem Viertelfinale so richtig los. Gegen Salzburg wird die Mannschaft im Rückspiel das Weiterkommen klarmachen, dann brauchst du auch ein bisschen Losglück. Bayern gehört aber sicher zum Favoritenkreis.

"Das Toptalent in der Bundesliga"

Wen haben Sie sonst noch auf dem Zettel?

Die englischen Klubs sind sehr stark, vor allem Liverpool und Manchester City. Und Paris Saint-Germain hat viel individuelle Klasse in seinen Reihen. Das wird spannend.

Sie haben als Spielmacher den VfL Wolfsburg 2009 zur Meisterschaft geführt, sind bei den Mittelfeldspielern der Bundesliga natürlich absoluter Experte. Wie sehr begeistert Sie Leverkusens Florian Wirtz?

Er ist das absolute Toptalent aktuell in der Bundesliga. Wirtz ist so jung und schon so effektiv - das ist Wahnsinn mit 18 Jahren. Es macht mir großen Spaß, dem Jungen zuzusehen.

Wäre Wirtz auch einer für den FC Bayern?

Auf jeden Fall! Es ist immer der Anspruch des Klubs gewesen, die besten deutschen Spieler zu holen. Wirtz gehört definitiv dazu.