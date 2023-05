Lucas Hernández will FC Bayern verlassen: Wechsel zu PSG?

Beim FC Bayern dreht sich das Personalkarussell. Lucas Hernández wird von Paris Saint-Germain umworben. Und was passiert mit Benjamin Pavard?

München - Das wäre ein ganz bitterer Schlag für den FC Bayern – womöglich mit weitreichenden Folgen: Abwehr-Star Lucas Hernández (27), der sich gerade erst von seinem Kreuzbandriss erholt hat und vor der Rückkehr in den Kader am Samstag im Spiel beim 1. FC Köln steht, könnte die Münchner am Saisonende verlassen und zu Paris Saint-Germain wechseln. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Laut der französischen Zeitung "L'Équipe" hat sich Hernández sogar schon mit PSG geeinigt, demnach müsste Paris nur noch eine Einigung bei der Ablöse mit Bayern erzielen.

FC Bayern: Trainer Tuchel sieht Hernández als Führungsspieler

Comeback und dann weg? Hernández, der bis 2024 an Bayern gebunden ist, würde eine große Lücke in die Defensive reißen. Trainer Thomas Tuchel hatte ihn zuletzt in den höchsten Tönen gelobt. "Ich kann es nicht erwarten, dass er auf dem Platz ist", hatte Tuchel in der vergangenen Woche gesagt.

Es sei "jeden Tag sehr beeindruckend", wie professionell Hernández an seinem Comeback arbeite, so Tuchel weiter: "Er ist immer positiv. Du spürst, wenn er in den Raum kommt, seine Persönlichkeit. Er steckt andere damit an. Er ist für mich ganz klar ein Führungsspieler. Ich kann es nicht erwarten, bis er fit ist und wir gemeinsam loslegen können."

Bericht: Hernández ärgerte sich über ausbleibendes Angebot des FC Bayern nach Verletzung

Kommt es jetzt überhaupt dazu? Das Köln-Spiel, so die Annahme, hätte für Hernández eine Extra-Motivation sein können, um kommende Saison wieder voll bei Bayern anzugreifen. Nun will er offenbar nur noch weg. Laut Sport1 soll sich die Hernández-Seite darüber ärgern, dass dem Defensiv-Star nach der schweren Knieverletzung bei der WM nicht unmittelbar ein konkretes Angebot über eine Vertragsverlängerung vorgelegt wurde.

Dabei erscheint es aus Bayern-Sicht logisch, bei einem derart verletzungsanfälligen Spieler zunächst den Heilungsverlauf abzuwarten.

Hernández gehört bei Bayern mit einem Jahresgehalt von circa 20 Millionen zu den Topverdienern, die Münchner standen ihm in der Vergangenheit nach Rückschlägen immer zur Seite. Speziell für Sportvorstand Hasan Salihamidzic wäre der Abschied ein Schock. Salihamidzic war es, der Hernández 2019 unbedingt für 80 Millionen von Atlético Madrid holen wollte.

Alabas Abgang öffnete Türen für Hernández beim FC Bayern

2021 später gab Bayern sogar David Alaba (30) ab, Hernández nahm dessen Platz als linker Innenverteidiger ein. Viele dürften sich nun fragen: War es das wirklich wert? Zumal ein Hernández-Wechsel negative Auswirkungen haben könnte.

Es ist kein Geheimnis, dass Benjamin Pavard (27) und Hernández enge Freunde sind, auch bei Pavard (Vertrag läuft ebenfalls 2024 aus) ist die Zukunft offen. Ohne Hernández als Teamkollegen könnte Bayern für Pavard unattraktiver sein. Der Poker läuft, Pavard will nach Saisonende eine Entscheidung treffen. Der FC Barcelona und weitere Topklubs sind an ihm dran. So könnte es für Bayern gleich zum Doppel-Verlust von Hernández und Pavard kommen.